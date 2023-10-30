Громадська рада просить НАБУ розібратися з конторами, які не поставили армії обіцяне, — ЗМІ
Громадська антикорупційна рада при Міністерстві оборони просить Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) розібратися з двома компаніями, які зірвали поставки зброї: польською "Alfa Sp z o.o." і ТОВ "Львівський арсенал". Про це йдеться у заяві голови Громадської ради Євгена Грушовця до директора НАБУ Семена Кривоноса, повідомляє "Українська правда".
До поля зору Громадської ради потрапили декілька ризикованих контрагентів з ознаками корупційних ризиків та недоброчесності.
У раді зазначають, що "Alfa" займається неспеціалізованою гуртовою торгівлею, не має податкової звітності й фігурує у кримінальному провадженні за фактом постачання неякісної амуніції. Проте вона уклала договори з Міноборони, за якими виникла заборгованість на суму майже 95,6 млн євро.
А "Львівський Арсенал", повідомляють у Громадській раді, спеціалізується на професійній, науковій і технічній діяльності, але уклав контракт із Міноборони й не поставив жодного снаряду й спеціального транспортного засобу для армії. За цим контрактом зараз розглядається судова справа за позовами на загальну суму понад 1,5 млрд грн.
Подібні проблеми спостерігаються і в державних компаніях України, з якими Міноборони уклала контракти на постачання озброєння та військової техніки, зазначає Громадська рада.
Грушовець просить Кривоноса дослідити зазначені факти та надати їм належну правову оцінку в рамках досудового розслідування.
За даними УП, також у НАБУ була подана заява про злочин щодо двох згаданих компаній, тож Бюро буде зобов'язане відкрити відповідне провадження.