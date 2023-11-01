Річниця встановлення першого в Україні мобільного укриття – проєкт ІнтерХім і SafePlace

За словами ініціаторів проєкту, їхня мета – встановлення 1000 укриттів в різних містах України. За перший рік існування SafePlace4UA вже було встановлено понад 10 прихистків у місцях масового скупчення людей в Херсоні та Миколаєві.

Восени 2022 року в Миколаєві встановили перше в країні мобільне укриття. Монтаж захисної конструкції відбувся на місці, де у липні 2022 року від обстрілу загинуло 8 місцевих мешканців, які чекали на зупинці громадського транспорту. Таким чином започатковано проєкт встановлення укриттів в українських містах під назвою SafePlace4UA.

Перший прихисток SafePlace 0001 встановлений коштом фармацевтичної компанії "ІнтерХім" та готельного комплексу UnderSun Spa Hotel за ініціативи благодійного фонду "Юність 2.0".

За словами голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, такі зупинки-укриття на старті проєкту планували встановити в 34 точках міста.

Згодом компанії-благодійниці у тому ж складі долучилися до фінансування й встановлення нового укриття у звільненому Херсоні. Його встановили у центрі міста, де 24 грудня внаслідок російського обстрілу загинули 11 місцевих жителів, а ще 64 були поранені уламками ворожих снарядів.

Встановлені бетонні укриття спроєктовані за ізраїльським зразком для захисту від уламків та обстрілів з РСЗВ й вміщують від 18 до 24 осіб. Вони обладнані камерою та екраном, щоб бачити, що відбувається зовні.

Пріоритет в розміщенні укриттів — громадські місця відпочинку, дитячі майданчики, місця масового скупчення людей тощо. Прихисток виконаний з армованого бетону, стіни мають 25 см товщини, а стеля — 40 см.

На стінах херсонського SafePlace також зображено художній образ Богоматері Оранти, яка є репродукцією мозаїки з Софії Київської, до масштабного проєкту осушення стін якої раніше також долучилося фармацевтичне виробництво "ІнтерХім".

Генеральний директор компанії Анатолій Редер зазначив, що Оранта — це символ незламності українського духу, яка є одвічною захисницею України, і висловив сподівання, що такий прихисток допоможе зберегти життя, а після війни зможе стати місцевою історичною пам’яткою.

На початку серпня 2023 року в ході чергового російського обстрілу Херсона була уражена найближча до укриття будівля. Сам прихисток витримав близьке влучання й показав цілковиту придатність як захисна конструкція, здатна рятувати життя містян.

Як зазначають ініціатори проєкту, засоби цивільної оборони заслуговують не меншої уваги, ніж перехоплювачі. Адже 90% жертв при обстрілах на відкритій території стаються саме через розліт уламків та рештків ракет. Мета проєкту — 1000 укриттів в містах України. Перший рік існування ініціативи завершився встановленням понад 10 прихистків у місцях масового скупчення людей в Херсоні та Миколаєві.

Довідка:

ІнтерХім — українська фармацевтична компанія, розташована в Одесі. Заснована 1992 року на базі Фізико-хімічного інституту ім. О. Богатського Національної академії наук України. Входить до ТОП-10 провідних вітчизняних виробників ліків, розробляючи оригінальні та імпортозамінні препарати. Основна діяльність: виробництво лікарських препаратів згідно з європейським стандартом GMP, синтез фармацевтичних субстанцій і наукові дослідження.

UnderSun Spa Hotel — готельно-відпочинковий комплекс Одещини, який розпочав діяльність у 2021 році. Навесні 2022 року готель зазнав пошкодження унаслідок російського обстрілу мирної інфраструктури. У грудні того ж року комплекс відновив діяльність в обмеженому режимі. Заклад провадить активну благодійну діяльність на користь ЗСУ.

Юність 2.0 — благодійний фонд, створений у 2016 році для захисту зелених зон міст України, через реалізацію проєктів відновлення та облагородження парків, скверів, покинутих територій тощо.