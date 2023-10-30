Виявили в 5 районах: на Вінниччині зростає кількість постраждалих від гепатиту А (карта)

Наразі зафіксовано 120 осіб із підтвердженим діагнозом і 13 із підозрою на гепатит А.

На Вінниччині продовжує поширюватися захворюваність на гепатит А. Поодинокі випадки захворювання зареєстровані й в інших населених пунктах. Про це повідомляє пресслужба Вінницької ОДА.

Загалом за день зафіксовано 120 осіб із підтвердженим діагнозом і 13 із підозрою.

"На сьогодні найбільше пацієнтів у Клінічного центру інфекційних хвороб — 89 із підтвердженим діагнозом і 12 із підозрою на гепатит А. У міській клінічній лікарні 31 пацієнт із підтвердженим діагнозом та один із підозрою. У дитячій обласній інфекційній лікарні є 23 дитини, у яких підтвердили діагноз і троє з підозрою. Усі пацієнти середнього ступеня тяжкості. Важких немає", — зазначає заступниця директора профільного департаменту Тетяна Бондаренко.

Захворювання на гепатит виявили в Могилів-Подільському районі, у Хмільнику, Калинівці, Гайсині та Козятині. Пацієнти перебувають в інфекційних відділеннях медичних закладів громад.

Карта захворюваності на гепатит А

Також у джерелі зазначили, що цими вихідними у Вінниці працювала команда МОЗ на чолі з головним державним санітарним лікарем Ігорем Кузіним. Відпрацьовували всі можливі причини спалаху вірусного гепатиту А у Вінницькій області. На підставі проведених епідрозслідувань визначили щонайменше 4 можливих чинники, які вказують на джерело інфекції.

Захворювання на гепатит А у Вінниці: що відомо

24 жовтня, у Вінниці госпіталізували 60 осіб через спалах вірусного гепатиту А. Із підтвердженими діагнозами на лікарняних ліжках опинилися 60 осіб, зокрема — 14 дітей.

А 26 жовтня представники МОЗ України отримали дані про 84 підтверджені випадки захворювання на вірусний гепатит А у Вінниці.