"Найтемніша ніч перед світанком": Україна демонструє впевненість у перемозі, — Данілов

За словами секретаря РНБО Данілова, український народ з гідністю прийняв історичний виклик, чому віддають належне наші друзі та із зубним скреготом визнають наші вороги.

Війна – найважче випробування, яке тільки може випасти на долю народу. Українці з гідністю прийняли історичний виклик. Таку думку 30 жовтня висловив Секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олексій Данілов у блозі на "Українській правді".

Данілов зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, наша держава і наш народ пройшли величезний шлях.

"… ким ми були до 24 лютого і ким ми стали, як за неповні два роки ми пройшли шлях у двісті років. І головне, про наші уроки, про те, що демократія і свобода має бути з кулаками і зубами, а біля орала завжди має стояти гарно змащений кулемет", — написав він.

Автор блогу вважає, що місія України — виправлення історичних помилок і українці з гідністю прийняли цей виклик. Незважаючи на шалену втому, стрес і випробування, наша нація демонструє впевненість у перемозі і вірить у краще майбутнє.

"Коли світ тільки готується, ми вже в центрі боротьби. Тому нас не варто лякати, наприклад, результатами виборів у Словаччині, антиукраїнською позицією угорської влади, конфліктом на Близькому Сході, виборами в США – ми знаємо, що найтемніша ніч перед світанком", — зазначив Данілов.

За його словами, народи західних демократичних країн вибороли свою свободу. Він нагадав диктаторським режимам, що не варто плутати гуманізм зі слабкістю.

"Захід не купив свою свободу і не отримав її з неба, а виборов силою зброї і силою слова, якщо слова не були почуті. І цей тектонічний процес розпочато, ми знову в центрі, але цього разу ми не одні", наголосив секретар РНБО.

Нагадаємо, 27 жовтня в ексклюзивному інтерв'ю Фокусу Олексій Данілов розповів про можливий крах РФ. Він зберігає спокій та закликає не слухати тих, хто запевняє, нібито Україні треба "змінити стратегію" та не зважати на головну мету — вихід на кордони 1991 року.