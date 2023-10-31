Смертельна ДТП на Тернопільщині: син судді вилетів на зустрічну смугу, — ЗМІ (фото)

В поліції розповіли, що водія Infiniti FX35 затримали та взяли зразки крові, аби з'ясувати, чи не був він на момент аварії у стані сп'яніння.

На Тернопільщині зіткнулися два легковики. За даними поліції, один із учасників аварії виїхав на смугу зустрічного руху. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції України у Тернопільській області.

За даними слідства, аварія трапилася на трасі Монастириська–Бучач–Чортків–Скала Подільська. Водій Infiniti FX35 виїхав на смугу зустрічного руху та врізався у Peugeot 406.

Одна людина загинула: деталі

Як зазначають в поліції області, 51-річний чоловік, котрий перебував за кермом Peugeot 406, помер на місці від отриманих травм.

Відомо, що пасажира з його авто, а також водія та трьох пасажирів з іншого автомобіля з переломами й травмами доправили до лікарні.

Окрім того, в ГУНП додали, що серед потерпілих була дитина — чотирирічна дівчинка.

На Тернопольщині сталася смертельна аварія

У ЗМІ розповіли, хто був за кермом Infiniti FX35

Наразі водія Infiniti FX35 затримали та взяли зразки крові, аби з'ясувати, чи не був він на момент аварії у стані сп'яніння.

В поліції наголосили, що 32-річному чоловіку готують повідомлення про підозру.

За словами видання "20 хвилин", яке посилається на джерела, відомо, що за кермом Infiniti FX35 був син судді — Дмитро К. Разом із ним у машині була його мати.

Журналісти поговорили з мамою потерпілої, яка була в автомобілі Peugeot. Вона розповіла, що її дочка наразі перебуває у реанімації у тяжкому стані, а зять загинув ще до приїзду медиків.

Тернопільська обласна прокуратура підтвердила інформацію про смертельну ДТП та повідомила про початок досудового розслідування. Однак в пресрелізі відомство не зазначило, що водієм Infiniti міг бути син судді.

Нагадаємо, 25 жовтня у медіа Baza повідомили, що вантажівка російських окупантів спричинила смертельну ДТП у тимчасово окупованій частині Донецької області.