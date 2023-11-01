Є загиблі та поранені: у Кам'янці-Подільському троє військових влаштували різанину, — ЗМІ

Як повідомили журналістам правоохоронні органи, під час проведення слідчих дій правоохоронці встановили, що правопорушники вбили одну людину і поранили п'ятьох.

У Кам'янці-Подільському троє військовослужбовців, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, влаштували бійку, яка призвела до трагічних наслідків. Унаслідок інциденту одна людина загинула, а ще п'ятеро дістали поранення. Про це повідомляє видання "РБК-Україна" з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Як повідомили джерела видання, ввечері у вівторок, 31 жовтня, недалеко від місцевого продуктового магазину "Мічурінськ" стався конфлікт — п'яні військовослужбовці під час несподіваної сварки напали на 32-річного місцевого жителя, завдавши йому ножове поранення в область грудей.

"Потім правопорушники зайшли в під'їзд багатоквартирного житлового будинку, де ножем убили 18-річного жителя цього ж міста і побили двох чоловіків (38-річного військовослужбовця ЗСУ та 36-річного місцевого жителя). Останнім медична допомога була надана без госпіталізації", — розповіли джерела "РБК-Україна".

Після проведення слідчих дій правоохоронні органи встановили, що злочинці скоїли вбивство однієї людини і завдали поранення п'ятьом іншим. Наразі їх затримано.

Нагадаємо, що 25 жовтня місцеві медіа повідомили, що в Чорноморську Одеської області на вулиці побили та пограбували військового. Він із травмами потрапив до лікарні.

А також 28 вересня у Хмельницькій області любителі "русского шансона" жорстоко побили чоловіка через зауваження. Потерпілий із важкими травмами перебував у реанімаційному відділенні.