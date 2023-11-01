Проблемами банківської галузі України є держмонополія та непрозорі правила роботи, — експерт

Наразі проблемами банківської галузі України є державна монополія та непрозорі правила роботи, які необхідно змінювати задля розвитку системи та залучення інвестицій у післявоєнне відновлення України. Таку думку в коментарі УНН, коментуючи поточний стан банківської сфери України після 20 місяців повномасштабної війни з Росією, висловила співзасновниця першої в Україні фінтех-екосистеми Concord Fintech Solutions Олена Сосєдка.

"Державні банки зміцнили позиції у банківському секторі. Наразі їх частка вже перевищила 50%. За доходами, за прибутком, за усіма іншими показниками наразі лідирують саме державні банки. Але монополія не є гарною ситуацією для бізнесу, навіть коли це монополія державна. Україна, мабуть, єдина країна з такою значною присутністю держави у банківському секторі", — вважає Олена Сосєдка.

За її словами, за 20 місяців з початку повномасштабної війни та виходу з українського ринку російських фінустанов державні банки зайняли їх місце. Це й еквайринг, і клієнти, і фінансові потоки – тобто увесь обсяг ринку, який звільнився. Саме це зміцнило позиції держбанків. Наразі значне переформатування ринку можливе лише за умови входження на нього інвесторів, зокрема іноземних. Але, вважає експерт, очікувати на них під час війни та в наявних умовах їх появи не варто.

"Головне, аби до України почали входити інвестори. Це буде гарний знак – знак того, що ми встояли. Але через непрозорість ведення бізнесу, управління та влади з нами можуть не бажати мати справи. Адже не може бізнес існувати за, наприклад, за законами на кшталт американських, а влада – по законах, наприклад, білорусі", — зазначила Олена Сосєдка.

При цьому, на її думку, інвестори, зокрема іноземні, наразі є основною надією не лише банківського сектору України, а й економіки держави загалом.

Співзасновниця першої в Україні фінтех-екосистеми Concord Fintech Solutions Олена Сосєдка раніше зазначала, що банківська система держави є "лакмусом рівня економічного розвитку країни та трендів, що в ній культивуються". Тому наразі майбутнє української банківської системи є об'єктом активного обговорення серед економістів та урядовців. Одна зі стратегій розвитку системи полягає у концентрації банківського капіталу та приватизації державних банків. Але український банківський сектор потребує змін, особливо під час реалізації концепції Open Banking-2025, яка є новою моделлю для нашого ринку.