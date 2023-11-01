Різанина в Кам'янці-Подільському: у поліції розпочали розслідування справи про бійку військових

За даними правоохоронних органів, у ніч на 1 листопада троє мешканців Кам'янця-Подільського у стані алкогольного сп'яніння завдали ножового поранення випадковому перехожому. Унаслідок нападу він загинув.

Троє чоловіків були заарештовані правоохоронними органами за підозрою у скоєнні умисного вбивства місцевого жителя та актах хуліганства в місті Кам'янець-Подільському. Про це повідомляють у поліції Хмельницької області.

За інформацією, наданою відомством, інцидент стався вночі з 31 жовтня на 1 листопада в одному з районів міста. Поліцейські отримали інформацію про те, що троє чоловіків, які перебували в стані алкогольного сп'яніння, завдали ножового поранення випадковому перехожому.

Потім невідомі особи проникли в під'їзд житлового будинку на вулиці Космонавтів. У цьому місці вони скоїли напад на трьох потерпілих і внаслідок інциденту загинув 42-річний місцевий житель.

За цими фактами слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 і ч. 4 ст. 296 (хуліганство, вчинене групою осіб та із застосуванням холодної зброї, — караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років), п. 7 ч. 2 ст. 115 (навмисне вбивство з хуліганських мотивів, — карається позбавленням волі на строк від 15 років), ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі людини, — карається позбавленням волі на строк до трьох років) Кримінального кодексу України.

Зловмисників було затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та оголошено їм про підозру. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У Кам'янці-Подільському троє влаштували різанину: що відомо

У Кам'янці-Подільському троє військовослужбовців, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, влаштували бійку, яка призвела до трагічних наслідків. Унаслідок інциденту одна людина загинула, а ще п'ятеро дістали поранення.

Після проведення слідчих дій правоохоронні органи встановили, що злочинці скоїли вбивство однієї людини і завдали поранення п'ятьом іншим. Наразі їх затримано.