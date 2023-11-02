Справа "Аллатри": лідерів викрили на антиукраїнській діяльності, — СБУ (відео, фото)

За інформацією СБУ, лідери "Аллатри" незаконно виїхали за кордон ще навесні 2022 року, використовуючи підроблені документи про зняття з військового обліку.

Служба безпеки України (СБУ) спільно з Національною поліцією нейтралізувала міжнародну злочинну організацію "Аллатра". Про це повідомляє СБУ.

За даними правоохоронців, у Києві та інших регіонах України провели багатоетапну спецоперацію. Як результат, заблокували підривну діяльність понад 20 осередків цього угруповання, котрі працювали на користь спецслужб РФ.

Як зазначають в СБУ, під виглядом "місіонерства" учасники виправдовували збройну агресію РФ та публічно просували кремлівську ідею про створення "союзу слов’янських народів" під керівництвом Москви.

Члени "Алатри" організували чітку ієрархічну структуру та власні "представництва" в кожному обласному центрі України.

Ці осередки масово закликали місцевих жителів приєднуватися до організації та розповсюджувати ідеї Кремля.

Як "Алатра" шукала однодумців: дедалі

За інформацією правоохоронців, для пошуку однодумців та поширення проросійських поглядів фігуранти створили власний ютуб-канал, який налічує майже пів мільйона користувачів.

СБУ заблокувала діяльність "Аллатри"

Також організатори "Аллатри" запустили мережу власних медіа та інтернет-ресурсів, телеграм-каналів та сторінок у соцмережі "ТікТок".

"Там вони публікували пропагандистські "дописи" та відео, просуваючи прокремлівські наративи через ідеї так званого "благотворчого суспільства", — додають в СБУ.

СБУ заблокувала діяльність "Аллатри"

Окрім того, вони агітували за те, щоб ЗС РФ здійснювали масовані ракетно-бомбові удари по цивільній інфраструктурі українських міст.

"У ході розслідування отримано беззаперечні докази вини керівництва та активних учасників "Аллатра", — наголосили в пресслужбі.

Лідери "Аллатри" незаконно виїхали за кордон: що відомо

У Службі безпеки України заявили, що лідери угруповання незаконно виїхали за кордон ще навесні 2022 року, використовуючи підроблені документи про зняття з військового обліку.

СБУ заблокувала діяльність "Аллатри" СБУ заблокувала діяльність "Аллатри"

Проте, це не завадило їм вести свою злочинну діяльність. Перебуваючи в одній із європейських країн, вони дистанційно продовжували керувати організацією в Україні.

СБУ заблокувала діяльність "Аллатри" СБУ заблокувала діяльність "Аллатри"

Філії "Аллатри" виявили на території РФ та Білорусі

Слідство встановило, що за період свого існування проросійська організація створила власні "філії" на території РФ, Білорусі.

Окрім того, "Аллатра" існує ще в декількох країн Європи, Центральної Азії та США.

СБУ заблокувала діяльність "Аллатри" СБУ заблокувала діяльність "Аллатри"

СБУ провели обшуки "Аллатри"

За словами правоохоронців, під час обшуків в "осередках" організації та у помешканнях фігурантів на Київщині, а також у Дніпропетровській, Кіровоградській, Волинській, Сумській та Харківській областях виявили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, літературу, документи та інші докази незаконної діяльності.

СБУ заблокувала діяльність "Аллатри" СБУ заблокувала діяльність "Аллатри"

На підставі зібраних доказів керівництву та учасникам "Аллатри" готується повідомлення про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1, ч. 2 ст. 111 (державна зрада);

ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);

ст. 436-1 (пропаганда комуністичного тоталітарного режиму);

ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Зловмисникам загрожує до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у середу, 1 листопада, "Телеграф" з посиланням на власні джерела вже повідомляв, що СБУ та Національна поліція проводила масові обшуки у членів "Аллатри" по всій країні.