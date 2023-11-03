"Відстежування йде": в Україні може з"явитися проєкт, які діятиме в інтересах РФ, — РНБО (відео)

Секретар РНБО Олексій Данілов очікує появи нового російського проєкту після "нейтралізації "АллатРа". Він вважає, що люди, прикриваючись тими чи іншими назвами, виконують завдання спецорганів РФ.

В Україні триває робота над виявленням організацій, які діють в інтересах Російської Федерації на території нашої держави. Про це 2 листопада заявив Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов в ефірі програми Свобода.Live.

Він наголосив, що діяльність певних організацій, які пов’язані з Росією, відстежується.

"Відстежування йде, і я можу сказати, що це дуже складний процес, тому що люди, прикриваючись тими чи іншими назвами, наприклад, громадська інституція, на власний розсуд вирішують свої питання по завданню спецорганів РФ", – сказав Данілов.

Данілов також прогнозує, що найближчим часом може активізуватися ще один російський проєкт.

"Я очікую, що найближчим часом з політичного небуття з’явиться ще один російський проєкт – раніше він називався "Жінки за майбутнє", а тепер "Жінки за мир". Жінки, які свого часу розповідали, що треба мир, треба дружити, тощо. Звичайно, але ж не під егідою ФСБ. Нам тут самим наводити лад. Замість нас це робити ніхто не буде", – сказав секретар РНБО.

За його словами, про діяльність організації "АллатРа" було відомо раніше.

"Можу сказати, коли під час доповіді СБУ президент запитав, чому раніше цього не зробили (нейтралізували — ред.). Як сказали – "була в розробці", – пояснив він.

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Що відомо про "АллатРа"?

Міжнародний громадський рух "АллатРа" — організація, подекуди розглядається як новітній релігійний рух. Позиціонує себе як громадська спілка, що діє поза політикою і поза релігією. На території РФ її діяльність заборонена "через дискредитацію збройних сил РФ".

2 листопада 2023 року Служба безпеки України нейтралізувала "АллатРа".

"У результаті багатоетапної спецоперації у Києві та інших регіонах України заблоковано підривну діяльність понад 20 осередків цього угруповання, які діяли на користь спецслужб РФ", — йдеться у повідомленні СБУ.

Зазначається, що під виглядом "місіонерства" учасники цієї організації виправдовували збройну агресію РФ проти України та публічно просували ідею про створення "союзу слов’янських народів" під керівництвом Москви.

Нагадаємо, 1 листопада повідомлялося, що СБУ прийшла з обшуками до релігійної організації "АллатРа". За даними правоохоронців, цю організацію пов'язують з діяльністю на користь держави-агресора і просуванням кремлівських наративів.