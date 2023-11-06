У Запоріжжі рекетири намагалися "віджати" бізнес пасажирських перевезень , — СБУ (відео)

За інформацією слідства, зловмисники заставляли власників бізнесу платити "дань", а у разі незгоди погрожували відрізати кінцівки пальці та вуха

Українська служба безпеки затримала рекетирів, які погрозами намагалися "віджати" бізнес пасажирських автоперевезень у Запорізькій області. Про це повідомляють у пресслужбі СБУ.

За інформацією слідства, зловмисники скоювали на водіїв та власників автобусів розбійні напади. Вони погрозами вимагали сплачувати "данину", а натомість обіцяли не втручатися у роботу пасажирських перевезень.

У СБУ кажуть, що чоловіки використовували ножі та у разі відмови погрожували насильством, підпалом автівок та осель. Зазначається, що одному з перевізників погрожували відрізати вуха та пальці, якщо він не погодиться на умови зловмисників.

"Таким чином зловмисники сподівались поступово отримати повний контроль над всіма компаніями пасажирських перевезень в області, а потім розширити свій вплив на прилеглі регіони", — йдеться у повідомленні.

Встановлено, що незаконною діяльністю займалося п’ять мешканців Запоріжжя. Дехто з них вже притягувався за тяжкі злочини раніше. Затримали зловмисників під час спроби нападу на керівника місцевого автопідприємства.

У домівках зловмисників правоохоронці виявили незареєстровану вогнепальну та холодну зброю. Також правоохоронці знайшли записи про потерпілих і майбутніх жертв та великі суми готівки.

Затриманим чоловікам повідомили про підозру у протидії законній господарській діяльності з погрозами вбивства та заподіяннями тілесних ушкоджень. Четверо зловмисників вже перебувають під вартою. Також відносно під варту планується взяти п’ятого учасника банди.

У службі безпеки зазначають, що наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину, за скоєне чоловікам загрожує позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно працівники СБУ затримали російського агента, який працевлаштувався до обласної військової адміністрації. Чоловік намагався вивідати інформацію про дислокацію українських військ та передати її до ФСБ.

Також служба безпеки викрила чоловіка, який готував удари по об’єктах "Укрзалізниці". Він розвідував інформацію про вузлові залізничні станції та намагався визначити розташування ключових електростанцій. Всю інформацію він мав передати ФСБ через анонімну поштову скриньку.