Мокрий сніг і сонце: метеоролог розповіла, якою буде погода в Україні цього тижня

На Україну чекає мінлива погода, але морозів поки що не очікується. Мокрий сніг із дощами можливий у деяких регіонах через прихід циклону.

Тепло поступово йде з України, але морозів поки що не передбачається. Про це синоптик Гідрометцентру Наталія Птуха розповіла в коментарі для NV.

"Цього тижня на Україну чекає мінлива погода — чергуватиметься і сонячна, і дощова. Але все ж таки очікуємо певне зниження температури, і вже цього тижня відчуємо листопадову прохолоду", — розповіла синоптик.

Прогноз погоди на 7 листопада

У вівторок, 7 листопада, буде переважно сонячно, без опадів. Дощ очікується лише на Закарпатті та в Карпатах. Температура повітря поступово почне знижуватися.

Вночі буде від 3 до 8 градусів тепла, у морських прибережних районах — до +12 градусів. Удень стовпчики термометрів піднімуться до 11-16 градусів тепла, а на Півдні навіть до +20.

Прогноз погоди на 8 листопада

У середу, 8 листопада, на територію України прийде циклон із південного заходу. разом із ним прийдуть дощі практично по всій території України. Вночі у високогірних районах Карпат може піти мокрий сніг.

Температура повітря в середу знизиться. Вночі очікується від 1 до 6 градусів тепла, а вдень у більшості областей повітря прогріється лише до +6...+13. Трохи тепліше буде на півдні: вночі +7...+12, а вдень до 19 градусів тепла.

Прогноз погоди на 9 листопада

У четвер, 9 листопада, циклон просунеться на схід, тож у більшості областей уже буде суха ясна погода, і лише на Сході України ще може бути невеликий дощ.

Температура продовжить знижуватися. Найбільше це відчують жителі південних регіонів — удень стовпчики термометрів піднімуться не вище за +14, а подекуди ледь доберуться до +9 градусів.

Прогноз погоди на 10 листопада

У п'ятницю, 10 листопада, ясна погода збережеться на всій території України.

Вночі температура опуститься до +4, а в деяких районах можливі заморозки до -2 градусів.

Прогноз погоди на вихідні 11-12 листопада

З 11 листопада в Україну прийде новий циклон із дощами та мокрим снігом у Карпатах, але через високу хмарність температура повітря трохи підніметься.

У ніч на суботу температура буде в межах від 2 до 9 градусів тепла, а вдень повітря прогріється до 7-13 градусів. Така погода збережеться до кінця тижня.

"Із теплом до +20 потроху починаємо прощатися — все ж таки, листопад уже. За деякими розрахунками, листопад може перевищити кліматичну норму. Але +20 уже навряд чи буде", — розповіла Наталія Птуха.

Синоптик додала, що температура відчутно знижуватиметься починаючи з другої половини листопада.

Прогноз погоди в Києві

У столиці та Київській області погода найближчим часом буде такою ж, як на всій території країни:

7 листопада — без опадів, уночі +6...+8, удень +13...+15;

8 листопада — дощі, вночі +4...+6, удень +9...+11;

9 листопада — переважно без опадів, уночі +4...+6, удень +9...+11;

10 листопада — ясно, вночі +2...+4, вдень +10...+12;

11 листопада — знову дощ, уночі +6...+8, удень +10...+12.

Нагадаємо, синоптики дали прогноз на листопад. Протягом листопада середня місячна температура повітря становитиме близько 2-7 градусів тепла.

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