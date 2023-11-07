Чорна п'ятниця: встигніть оновити пральну машину

Якщо ви полюбляєте шопінг, але хочете вкладати гроші раціонально, то Чорна п'ятниця, яка пройде в період розпродажів з 20 листопада, для вас — ідеальний день. Як і для всіх, хто знає — настав час крутих знижок і розпродажів. Чорна п'ятниця 2023 — ідеальний привід оновити свою пральну машинку. Особливо якщо ваша застаріла і її потужностей не вистачає. В очікуванні періоду знижок саме час підібрати оптимальну модель для себе і своєї сім'ї. Але насамперед важливо визначитися з її основними параметрами.

Враховуйте тип і розмір

Постарайтеся заздалегідь продумати, де буде встановлена техніка. Вона розміщується на кухні або у ванній кімнаті. Вибір розміру залежить від кількості вільного простору. Під час встановлення потрібно подбати про зазор між машинкою і стіною в 5-10 мм.

Виробники пропонують такі типи моделей:

Прально-сушильна — здатна випрати і висушити одяг.

Фронтальна — білизна закладається спереду.

Вертикальна — кришка для завантаження знаходиться зверху.

Вертикальна допоможе заощадити місце, вона підійде для людей похилого віку і безпечна для дітей. Фронтальна відрізняється містким барабаном. Її вартість нижча за моделі з вертикальним завантаженням. З функцією сушіння не доведеться шукати місце для розвішування мокрого одягу.

Обсяг завантаження білизни

Моделі дають змогу випрати від 6 до 8 кг за один цикл. Вибір залежить від кількості людей, які проживають у будинку, і від частоти прання. Для невеликої сім'ї підійде варіант на 6 кг. Багатодітним батькам, а також людям, які перуть рідко, підійдуть більш місткі барабани. Під час вибору також враховуйте можливість розширення сім'ї. Якщо в сім'ї планується поповнення, варто віддати перевагу машинкам з більшою місткістю.

Додаткові функції та особливості

Виробники подбали, щоб їхня техніка була максимально зручна у використанні. Для цього моделі відрізняються набором програм. З їхньою допомогою можна підібрати оптимальний режим для прання бавовни, синтетики, делікатних тканин. Вам потрібно лише визначитися з типом матеріалу, все інше система "автомат" зробить за вас. Передбачені й інші функції:

Пар — розгладжує тканини і ретельно очищає матеріал.

Дозавантаження "Старт/пауза" — дає можливість зупинити роботу без скасування програми, додати або забрати щось.

Швидке прання — для очищення злегка забрудненого одягу.

Легке прасування — сприяє зниженню кількості складок.

Деякі моделі доповнені дисплеєм, на якому відображається час прання, поточний режим та інші дані. Обираючи модель, орієнтуйтеся на відомі бренди: Samsung, Gorenje, Whirlpool, Daewoo, Indesit, LG.

У Чорну п'ятницю ви зможете оновити пральну машинку у себе вдома або підібрати подарунок батькам. Але бажано визначитися з основними характеристиками заздалегідь, щоб встигнути зробити вигідне вкладення. Період знижок стрімко наближається — встигніть додати товари в кошик на Comfy.ua.