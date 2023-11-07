Збили військову: у Києві на блокпосту сталася ДТП (фото)

За попередніми даними слідства, водій скоїв наїзд на співробітницю прикордонної служби, яка переходила проїжджу частину нерегульованим пішохідним переходом. Він був тверезий.

На блокпосту в Києві сталася аварія, внаслідок якої постраждала співробітниця прикордонної служби. Жінка отримала травми і була доставлена в госпіталь для медичної допомоги. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

За даними, отриманими від поліції, ДТП трапилася ввечері вчора о 21:25 у Деснянському районі Києва.

Згідно з попередньою інформацією, виявленою правоохоронцями, 66-річний чоловік керував автомобілем марки "Рено" та рухався Броварським проспектом з боку міста Бровари в напрямку міста Києва.

У момент в'їзду до столиці водій автомобіля "Рено" наїхав на співробітницю прикордонної служби, яка виконувала свої обов'язки на блокпості та переходила проїжджу частину нерегульованим пішохідним переходом.

Унаслідок інциденту, що стався, жінка дістала травми і її госпіталізували. Після цього водія автомобіля "Рено" перевірили на предмет наявності ознак сп'яніння з використанням драгера, і результати показали, що чоловік перебував у тверезому стані.

Зазначену подію слідчі кваліфікували за ч. 1 ст. 286 КК — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження. Триває слідство.

На момент публікації матеріалу пресцентри Держбюро розслідувань і ДПСУ офіційно не коментували інформацію про аварію за участю військовослужбовця.

У Києві на блокпосту сталася ДТП

Нагадаємо, що 22 жовтня на блокпосту при в'їзді до Києва автомобіль збив 47-річного військовослужбовця. Від отриманих травм чоловік помер.

27 липня в Київській області в блокпост врізалася вантажівка. Тоді обійшлося без постраждалих. Як зазначали в поліції, аварійну ситуацію створив водій Daewoo, який виїжджав із другорядної вулиці і не надав переваги DAF.

Також у ДБР повідомили, що в Києві близько опівночі 26 травня сталася дорожня аварія зі смертельними наслідками — суддя за кермом автомобіля наїхав на військовослужбовця Національної гвардії України.