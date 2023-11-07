Чорні дні "зернових королів" або кому заважає голова Одеської ОВА

Зупинив "чорний експорт" зернових і направив гроші "з тіні" у державний бюджет країни – такі результати діяльності призначеного глави Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера. У рамках боротьби з корупцією та з продажем незаконного зерна він створив у своєму регіоні безпрецедентний для всієї держави приклад, на базі якого поширюватиметься досвід на всю Україну.

Щойно Олег Кіпер почав діяльність щодо зупинення експорту нелегального українського зерна через порти ввіреної йому області, незадоволені "тіньовики", намагаючись повернути гроші у власні кишені, розпочали кампанію із чорного піару проти нього. Зокрема, у низці ЗМІ та пабліках активно здійснюється "вкид" із фейками щодо виконання обов’язків Кіпера на попередніх місцях роботи, щодо доцільності його призначення 30 травня поточного року головою області та щодо відповідності новій посаді.

Донині на Одещині (і наразі на решті території України) вітчизняне зерно масово закуповувалося за готівку у величезних масштабах і цілеспрямовано вивозилося з країни (за різними підрахунками, в "тіні" перебуває до 80% з усього експорту зерна). У довоєнний час, за даними експертів, через схеми неповернення валютної виручки та ухилення від сплати податків за експорт зернових, Україна з 2017 до 2021 року втратила $6 мільярдів. Про обсяг збитків бюджету від "чорного" продажу в період повномасштабного воєнного вторгнення Росії можна лише здогадуватися. І саме зараз держава потребує неймовірних ресурсів, зокрема, фінансових, для протистояння агресії.

Повна зупинка експорту нелегального зерна на Одещині

Ще в липні 2023 року Одеська ОВА запропонувала експортерам зернового ринку відкритий меморандум про співпрацю, до якого приєдналася велика частина учасників ринку, зацікавлена в роботі за прозорими механізмами. Мета взаємодії – зупинити "тіньові" схеми і забезпечити безперешкодну діяльність з експорту зернових вантажів і відновлення фіскальної та боргової стійкості країни. Місяць потому голова Одеської ОВА і військове командування підписали спільний Наказ №19, що забезпечує можливість замитнення зернових тільки за умови відстеження їхнього походження і лише після його перевірки в рамках зазначеного документу. Порядок виконання цього наказу погоджено з Одеською митницею, податковою та Бюро економічної безпеки.

Відтак напрацьовані схеми придбання зерна за готівку без сплати податків і безперешкодного вивезення його за межі України стали неможливими, в результаті чого в Одеській області експорт нелегального зерна зупинився повністю.

Під час візиту до Одещини і ознайомлення з успішною боротьбою з "тіньовиками" президент України Володимир Зеленський дав доручення поширити цей зразковий досвід для всієї України. Відповідно, Кабмін розпочав експеримент з верифікації експортерів зерна на період дії воєнного стану, а у Верховній Раді 20 жовтня зареєстровано законопроєкт №10169, який повністю дублює Наказ №19 і поширює його на всю територію країни. Президент розраховує на досягнення результату, попри чисельні перешкоди, зокрема, з боку низки політиків, які оскаржують призначення Кіпера та його методи боротьби.

Певні народні депутати критикують роботу Олега Кіпера. З однієї сторони вони блокують ініціативи, як Кіпера, так і своїх колег, організовують засідання та наради з чиновниками без видимих результатів, а з іншої сторони не вносять альтернативних пропозицій та навіть відверто натякають на неприпустимість роботи Кіпера, як вихідця з правоохоронних органів, на посаді очільника області.

Натомість Олег Кіпер показав відчутний результат. Раніше Кіпер зазначав, що президент Зеленський пропонував йому цю посаду як людині зі знанням реалій регіону, і дав карт-бланш на антикорупційну боротьбу, тож очільник Одеської ОВА взявся до роботи, попри те, що на той момент обласна адміністрація була без керівника вже протягом двох місяців, йому довелося вступати на посаду на тлі корупційних скандалів із заступниками попереднього очільника області, а в самому регіоні "заправляли зернові королі" із напрацьованими десятиліттями "тіньовими" схемами з виведення "в тінь" мільярдів доларів. Для виконання поставленого главою держави завдання знадобилися і розуміння процесів, і загартований характер під час дванадцятирічної роботи в прокуратурі, включно на посаді заступника начальника слідчого управління ГПУ.

На відміну від багатьох, Кіпер не привіз із собою до Одеси півсотні представників "нової команди", а взяв лише кількох людей, яких знає за роботою в прокуратурі і які вміють виконувати поставлені завдання.

"В Одесу я запросив кількох хлопців, які зараз працюють моїми заступниками", – заявив Кіпер місцевим журналістам.

Ще один показник певної "несхожості" Кіпера на інших – це його явне небажання займатися політикою.

"Дехто зараз в Одесі також займається політичними амбіціями. Для мене це трішечки дикувато тому, що війна не закінчилася", – каже він.

Оскільки Кіпер – не політик, а радше кризовий менеджер із власними правилами гри, які не подобаються "тіньовикам" (які, складається враження, борються не проти агресора, а навпаки – його підтримують), але мають результат для держави і приклад тому – Одеська область, де повністю зупинили експорт нелегального зерна, направивши в бюджет країні гроші, що сприятимуть протистоянню російській агресії.