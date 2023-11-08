Питною водою в Україні займаються проросійські компанії Ecosoft та Аквафор, — ЗМІ

На вітчизняному ринку систем очищення питної води продовжують працювати компанії що працюють в Росії – Ecosoft та Аквафор-Вест. Одна з них належить австрійському холдингу, що досі присутній в РФ, інша — російському мультимільйонеру Йосифу Шмідту, — про це йдеться в дослідженні видання Апостроф, передає УНІАН.

Розслідувачі вказують на цинізм ситуації – на вирішенні проблем з питною водою, що виникли, зокрема, внаслідок підриву росіянами Каховською ГЕС, значні кошти заробляють компанії, які присутні на російському ринку або належать росіянам. Вони сплачують податки до російського бюджету і фактично фінансують війну проти України, зазначають журналісти.

Йдеться про австрійську BWT, що поглинула Ecosoft та нарощує присутність в Україні та Росії. Нагадаємо, що у 2018 році Ecosoft продали частку в компанії одному з найбільших гравців у цій галузі – австрійському холдингу BW T .

На російському ринку, за даними ЗМІ, BWT здійснила аналогічне поглинання компанії "Барьер" якій належить 40% всього ринку систем очищення води в РФ. Компанія BWT в Україні без перешкод бере участь у реалізації проектів із забезпечення засобами доступу до питної води міст та селищ, модульних поселень для ВПО, які постраждали внаслідок збройної агресії, і одночасно є донором цієї агресії, — акцентують увагу журналісти "Апострофа".

Фото: Київська школа економіки

Інша компанія, що є активною на українському ринку — "Аквафор". За словами журналістів, вона була заснована росіянином Йосифом Шмидтом у Санкт-Петербурзі у 1992 році. На ринку України працює як "Аквафор-Вест", і позиціонує себе як українське відгалуження глобальної Aquaphor International. Цікаво, що після 24 лютого 2022 року Aquaphor International експортувала до РФ товарів на суму понад 60 мільйонів доларів США.

Фото: Київська школа економіки

По факту, "Аквафор" є одним з лідерів російського ринку засобів для очищення води. А Йосиф Шмідт є російським мультимільйонером. І власне йому належать як глобальна компанія, так і українське її відгалуження. В українському реєстрі серед бенефіціарів Аквафор-Вест значиться як Шмідт Джозеф Л.

Дослідники з "Апострофа" підкреслюють, що російський мультимільйонер відкрито фігурує в українських реєстрах, розвиває бізнес в Україні і збагачується на війні, яку сам фінансує. Також, автори дослідження зазначають, що подібні інциденти не є випадковими, бо Росія впродовж тривалого часу проводила стратегію економічного та політичного поглинання. Але під час військового стану, зневажливе ставлення до російського капіталу чи колаборації з російським бізнесом слід розглядати як сприяння військовому наступу та участь у фінансуванні армії РФ. Такі дії не підлягають двозначним трактуванням, а присутність російського бізнесу в українському економічному просторі має бути повністю виключена, — резюмують власне дослідження журналісти "Апострофу".