Запчастин на 2,5 млн гривень: СБУ викрила схему з вивезення обладнання для МіГ-29 (фото)

За даними слідства, зловмисники шукали потенційних покупців в азіатських країнах. Товар мали доставляти з України до Придністров'я, а після цього відправляти новим "власникам".

В Україні накрили міжнародний канал, який займався нелегальним вивезенням із країни комплектуючих для винищувачів МіГ-29. Про це повідомляє Служба безпеки України 8 листопада.

За інформацією слідства, проводилися афери одразу в чотирьох українських містах — Києві, Харкові, Одесі та Запоріжжі. У результаті комплексних заходів вдалося затримати організатора нелегального трафіку та двох його спільників.

"Зловмисники намагалися незаконно продати азійським замовникам партію запчастин до авіадвигунів на майже 2,5 млн грн. За наявними даними, відповідні комплектуючі раніше були викрадені з промислового гіганта "Мотор Січ", — йдеться в повідомленні.

Для того, щоб переправити продукцію своїм клієнтам, зловмисники хотіли спочатку вивезти її за межі країни, але для цього їм необхідно було обійти митний контроль.

У СБУ також зазначили, що підозрювані також намагалися вивезти радіолокаційний блок для винищувачів МіГ-29. Він використовується системою ППО для того, щоб розпізнавати авіацію в режимі "свій-чужий".

СБУ викрила злочинну схему з перепродажу вкрадених запчастин для винищувачів Фото: СБУ СБУ викрила злочинну схему з перепродажу вкрадених запчастин для винищувачів Фото: СБУ СБУ викрила злочинну схему з перепродажу вкрадених запчастин для винищувачів Фото: СБУ СБУ викрила злочинну схему з перепродажу вкрадених запчастин для винищувачів Фото: СБУ СБУ викрила злочинну схему з перепродажу вкрадених запчастин для винищувачів Фото: СБУ СБУ викрила злочинну схему з перепродажу вкрадених запчастин для винищувачів Фото: СБУ СБУ викрила злочинну схему з перепродажу вкрадених запчастин для винищувачів Фото: СБУ

Одного з фігурантів затримали в Одеській області "на гарячому". У той момент він уже здійснював переправлення комплектуючих в одну з країн Середньої Азії через Придністров'я. Щоб не викликати підозр, він сховав товар усередині свого автомобіля.

Організатором схеми виявився чоловік із Харкова, який для пошуку іноземних клієнтів розміщував "рекламні" оголошення на спеціалізованих інтернет-сайтах.

Співробітники СБУ під час обшуків вилучили колосальну кількість агрегатів для літаків українського виробництва, які вже готувалися до продажу.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили трьом затриманим про підозру за ч. 1 ст. 333 Кримінального кодексу України (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю)", — продовжили в СБУ.

Наразі триває розслідування, під час якого мають знайти інших причетних до розкрадання продукції для авіації з українських заводів.

Нагадаємо, 3 листопада повідомлялося, що СБУ затримала російського агента, який влаштувався в Запорізьку ОВА. Чоловік намагався через сервери установи дізнатися інформацію про дислокацію українських військ та оборонні закупівлі. Зібрану інформацію він мав передати ФСБ.