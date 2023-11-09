Як і чому "Укрнафта" через рік після націоналізації занурюється у кризу, — ЗМІ

Підприємство постійно стрясають гучні скандали, корупція зашкалює, а видобуток падає, зазначають журналісти.

Ситуація, яка розвивається довкола ПАТ "Укранафта", вкотре підтвердило тезу про неефективність державного управління. Так, вже через рік після передачі компанії в управління держави підприємство охопила кадрова криза, помилки нових управлінців, а кількість корупційних скандалів та масштаби зловживань вражають, говориться у статті на "Телеграф".

Як нагадується, аналогічним шляхом свого часу йшли деякі інші великі вітчизняні підприємства, які через корупцію та провальний менеджмент свого часу закривалися або банкрутіли.

"Весь рік після націоналізації рентабельного активу "Укрнафта" згадувалась у вітчизняних ЗМІ здебільшого не через якісь грандіозні успіхи на паливному ринку та руйнуваннях схем, а як раз навпаки", — говориться в статті і додається, що "Укрнафта" при новому гендиректорі Сергію Корецькому вскочила у гучний скандал в допомозі одіозним мільярдерам.

Як приклад наводиться оборудка з продажем за зниженими цінами арештованого понад 10 років тому газу, собівартість якого є копійчаною: "У той час як наближеним до Корецького діячам зливали величезні об'єми цього газу всього по 18 тис. грн за тисячу кубометрів, для потреб українців "Нафтогаз" змушений був купувати той самий газ майже по 24 тис. грн. І навіть ці оборудки новий менеджмент ПАТ записав собі у "здобутки".

Водночас Укрнафта продає пальне для потреб ЗСУ зі значною переплатою ПДВ. В ціну 105 тис. тон дизпалива для Міноборони на 5,4 млрд грн. закладені і 20% ПДВ (що становить 902 млн грн). При цьому постанова КМУ №178 дає право продавати таке паливо за нульовою ставкою податку на додану вартість.

"Окремою статтею шкідництва для держбюджету з боку нових менеджерів "Укрнафти" можна вважати захмарні зарплати управлінців ПАТ. Так, замість зниження видатків на адміністративні цілі Корецький чомусь пропонував збільшити їх аж на 507 млн грн – до 2 млрд 456 млн грн. Можливим поясненням цьому є той факт, що управління це зокрема й зарплати керівництва. За оцінками експерта Михайла Шнайдера, Корецький заробляє майже $45 тис. на місяць в "Укрнафті" і стільки ж – в "Укртатнафті", а інші "топи" щомісячно отримують від $10 тис. до $19 тис.", — аргументує автор.

Серед корупційних скандалів у статті нагадується про закупівлю Укрнафтою труб по завищеним в 1,5 рази цінам у компанії одного впливового олігарха, щорічні витрати 120 млн грн на приватних адвокатів (угода уклалася без тендеру), подання фейкового фінплану, звільнення професійних кадрів і "заміщення вакантних посад довіреними, але некомпетентними особами".

"Водночас ні "Нафтогаз", ні МОУ не керують процесами, які вже рік відбуваються в "Укрнафті", через Наглядову раду ПАТ. По факту вона всупереч законодавству не має ані незалежних директорів, ані аудиторського комітету. Тобто, ключовий управлінський орган, який повинен схвалювати угоди із зацікавленістю у чіткому визначеному законом порядку, фактично не працює", — говориться в публікації.

Разом з тим, як зазначається в статті, Корецький став фігурантом вже 4 кримінальних справ за корупцію. Інші назначенці ПАТ — Юрій Марковецев та Олексій Грибан теж фігурують у розслідуваннях НАБУ та САП.

"Не все так добре з показниками видобутку, який новий менеджмент обіцяв збільшити до космічних розмірів. Попри грандіозні плани і звинувачення "папєрєдників", видобуток підприємства не збільшився, а навіть незначно зменшився порівняно з попередніми роками. Основна причина — несвоєчасне забезпечення обладнанням для видобутку вуглеводнів… Цілком очевидно, підприємство за нового "антикризового" топменеджемнту занурюється у корупцію, скандали, фінансові помилки і перекоси. Про стабільність і розвиток і мови не може бути", — зазначається в матеріалі.