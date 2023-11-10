У Тернополі працівник ритуальної служби обкрадав небіжчиків

Водій ритуального авто знімав з покійників золоті ланцюжки із хрестиками, коли перевозив їх до моргу.

У Тернополі судили працівника ритуальної служби, який обкрадав покійників. Його засудили до 5 років позбавлення волі. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Тернопільської області.

У суді прокурор довів, що у лютому 2023 року водій ритуальної служби під час перевезення 2 тіл загиблих у ДТП, переконавшись, що за ним ніхто не стежить, зупинив автомобіль і зняв з покійників золоті ланцюжки із хрестиками.

У червні цього ж року чоловік зняв з руки померлого перстень, коли перевозив його тіло з геріатричного будинку до моргу.

Родичі покійників помітили зникнення речей і написали заяви до поліції. Правоохоронці встановили особу крадія.

"За публічного обвинувачення прокурорів Тернопільської окружної прокуратури до 5 років позбавлення волі засуджено тернополянина, який, перевозячи тіла померлих в морг, викрадав їх речі (ч. 4 ст. 185 КК України)", — йдеться в повідомленні прокуратури.

Вирок ще не вступив у законну силу.

Нагадаємо, що у Польщі чоловік прикидався манекеном, щоб обкрадати магазини і об'їдати кафе.

Раніше повідомлялося, що 28-річну бельгійку звинуватили в крадіжці археологічних артефактів після того, як вона взяла три камені під час одноденного відпочинку в Анталії.