"Усе, щоб рятувати життя": платформа United24 за півтора року зібрала півмільярда доларів

Президент України Володимир Зеленський нагадав, що фандрейзинговій платформі виповнилося півтора року. За цей час до неї долучилися люди з усього світу, щоб підтримати українців.

Фандрейзинговій платформі UNITED24 виповнилося півтора року. За цей час вдалося зібрати понад 490 мільйонів доларів на підтримку України від людей з усього світу. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Усе, щоб рятувати життя. Усе, щоб підтримати наших воїнів і цивільних людей. Дякую всім, хто продовжує підтримувати Україну. З моменту створення онлайн-платформи для збору коштів United24 вже зібрано понад 490 млн доларів", — написав президент у себе в Telegram.

Нагадаємо, у травні 2022 року Зеленський оголосив про запуск глобальної ініціативи на підтримку України United24 — онлайн-платформа для збору коштів. За рік від початку роботи на її рахунки в НБУ було зібрано понад 325 мільйонів доларів внесків.

Серед наймасштабніших зборів:

збір на перший флот морських дронів — було зібрано понад 500 млн грн;

збір "Азовсталь. Символ непохитності" — загальний тираж браслетів з довоєнної партії металу "Азовсталі" склав 100 тисяч штук і був проданий у 44 країни. Вдалося зібрати майже 300 млн грн;

збір "Міць. Українська кам'яна" — завдяки лімітованій партії "Артемсолі" вдалося зібрати понад 58,5 млн грн на дрони-камікадзе для українських розвідників.

Серед амбасадорів United24 81-річна американська акторка, співачка і композиторка Барбра Стрейзанд, чиї бабуся і дідусь були родом із Тернопільської області. У травні актриса показала свою вишиванку і розповіла про українське коріння.

Раніше Фокус писав, що 14-річний Олександр Згурський родом із села Новогригорівка Миколаївської області став героєм відеокліпу попрок-група зі США Imagine Dragons — амбасадорів UNITED24. У серпні підліток відвідав концерт колективу у Варшаві. Хлопчик вийшов на сцену з прапором України.

Також Фокус розповідав, що колишній бойфренд Шакіри, 36-річний іспанський футболіст і захисник Жерар Піке, у серпні зіграв у благодійному матчі разом з українськими футболістами Андрієм Шевченком та Олександром Зінченком.