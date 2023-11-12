На Волині на місці колишнього німецького госпіталю виявили стародавні знахідки (фото)

Найімовірніше плита, якій сотня років, висіла на приміщенні єврейської школи. Її вага становить 4,6 кілограма, а розміри — орієнтовно 40х30 сантиметрів.

В старій будівлі біля Свято-Духівського храму ПЦУ у волинському місті Берестечко під час демонтажу стіни виявили металеву плиту з написом на івриті. Вік знахідки може становити орієнтовно сотню років. Олег Дергай, директор Берестечківського народного історичного музею, повідомив подробиці "Суспільному".

Артефакт знайшли випадково у старій будівлі. На місці споруди у роки Другої світової війни функціонував німецький госпіталь.

Фахівець розповів, що міська рада дозволила розібрати частину цього приміщення. Згодом на цьому місці планували спорудити церкву. Під час процесу розбирання однієї з внутрішніх стін частина грубки впала. Звідки й вилетіла металева плита.

Олег Дергай зазначив, що демонтували плиту вандальним методом. Її цілісність не намагалися зберегти, оскільки там є зарубка від сокири чи іншого інструмента.

Грубка завалилася і вилетіла повз голови волинянина. Цією плитою був перекритий один із каналів.

Металева плита виготовлена зі сплаву трьох металів, серед яких свинець і цинк. Її вага становить 4,6 кілограма, а розміри — орієнтовно 40х30 сантиметрів. З лицьового боку дошки текст був посріблений, а дві зірки Давида зверху були позолочені. Керівник музею зазначив, що столітня плита, ймовірно, виконувала свою функцію у єврейській школі, оскільки про це свідчить відповідний надпис на івриті: "вітаємо членів шкільної ради із завершенням спорудження будинку. Нехай ваші сили зміцняться та збільшаться. Берестечко. 1924 рік, учні".

Неподалік цього місця через певний період під час проведення господарських робіт Дергай знайшов єврейський ґудзик. Він був на території колишнього гетто, що біля музею і Будинку культури в Берестечку.

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