Як проект Олександра Ткаченка допомогає IT-розробникам

Персональна open-source CSS бібліотека Олександра Ткаченка Skeleton Mammoth допомагає розробникам значно зекономити їх час та ресурси.

Олександр Ткаченко вже декілька років є одним з найвідоміших українських менторів. Його регулярно запрошують організатори найбільших національних хакатонів, а доповіді українця можна побачити на представницьких міжнародних IT-конференціях. У Ткаченка є власна open-source CSS бібліотека — Skeleton Mammoth, яку він активно розвиває. І, головне, що Олександр не збирається зупинятися на цьому і вже має декілька наступних амбітних цілей на своєму професійному шляху.

Інструменти боротьби з шахрайством

Шлях Олександра в інформаційних технологіях розпочався в той момент, коли він поставив собі мету "вступити в IT". Щоб її досягти, українець покинув попереднє місце роботи, придбав ноутбук і повністю занурився у навчання, поставивши перед собою ціль не сходити з цього шляху, доки не отримує свою першу роботу в сфері інформаційних технологій. Зараз Ткаченко — Frontend Software Engineer з 5-річним досвідом роботи і один з найвпливовіших менторів в українських хакатонах.

Зазвичай, вибір тематики хакатону спрямований на розв'язання загальних викликів або ж на проблеми конкретного бізнесу. Часто-густо компанії самі ініціюють такі заходи, представляючи власний виклик, що перетворює подію на виграшну ситуацію для всіх. Учасники отримують цінний досвід, можливість кар'єрного зростання, а також матеріальні винагороди. З іншого боку, компанія може отримати свіжі ідеї або навіть готові рішення для своїх викликів. Втім, поточний тренд полягає в розв'язанні соціальних проблем, особливо з використанням штучного інтелекту. Співтовариство зосереджено на створенні цінних рішень, які служать загальному благу, а не просто на виготовленні поверхневих продуктів.

Нещодавно Ткаченко як суддя/ментор брав участь в хакатоні YEPS, де учасникам пропонувалося вирішити завдання пов'язані з шахрайством або в банківській сфері, або ж у сфері оголошень на маркетплейсах. Ці проблеми зараз дуже актуальні, і справді потребують якогось вирішення.

"Участь в таких заходах — це своєрідний концентрат яскравих вражень, важливих завдань та конкретних результатів, отриманих у досить короткий час, — вважає Олександр Ткаченко. — Тут ви фокусуєтеся виключно на тому, що дійсно важливо, заглиблюючись у суть проблеми. Це не просто змагання чи робочий момент – це місце, де переплітаються нові зустрічі, інтелектуальні виклики та дружня, стимулююча атмосфера".

Бібліотека як допомога розробникам

У Олександра є власна open-source CSS бібліотека — Skeleton Mammoth, яку українець активно розвиває. Все почалося з того, що Ткаченка зацікавила побудова скелетон лоадерів або просто скелетонів.

Скелетон — це візуальний елемент, який показує контури або "каркас" контенту на веб-сторінці, доки реальні дані ще завантажуються. Це допомагає створити ілюзію швидкого завантаження та покращує користувальницький досвід.

Причому скелетні завантажувачі не тільки покращують взаємодію з користувачем, надаючи візуальний зворотний зв’язок і зменшуючи відчуття затримок завантаження контенту. Вони зменшують показника відмов, створюють більш плавні переходи між станами сторінки або додатку. І звертають увагу користувача на прогрес, а не на час очікування.

"Коли я почав детально вивчати цю тему, зіткнувся з проблемою, що більшість рішень зав'язані під конкретний елемент сторінки, і не використовуються далі, — зізнається Ткаченко. — Тобто, немає якогось універсального рішення, яке б могло бути використане в більшості випадків і не прив'язане до якогось конкретного кейсу або фреймворку. І моє бажання вирішити цю проблему спочатку привело мене до усвідомлення, що я можу поділитися зі світом своїм рішенням. Моя бібліотека вже зараз допомогає розробникам економити їх час та ресурси, які були б витрачені на розробку власної імплементації. Або ж, бути хорошим кладом знань як стартова точка, якщо потрібно зробити щось подібне самому".

Українець активно ділиться своїм досвідом — як розробляв бібліотеку і з чим зіткнувся. Статті Олександра виходили на авторитетних спеціалізованих ресурсах Hackernoon, Dev.to та тематичних форумах https://www.reddit.com/, https://news.ycombinator.com/. З доповіддю про бібліотеку Ткаченко виступав на представницьких конференціях RenderConKE 2023 і Conf42: JavaScript 2023. У найближчих планах проекту — розвиток функціональної частини, перформанс, а також залучення нових контриб'юторів. На даний момент до проекту вже долучилися сторонні розробники.

За свою менторську діяльність українець отримав подяку від фонду UNICEF та компанії Luxoft. Цікаво, що свій шлях в IT він починав з вивчення Сучасного Підручника JavaScript. А тепер є його частиною, тому що вже вніс у нього свій контриб'ют у вигляді нового матеріалу і зараз працює над його перекладом іншими мовами. Також Ткаченко виступив із цією темою на конференції в столиці Австрії.

"У нашому стрімкому світі, де кожен день схожий на божевільну гонку, нам важливо намагатися рухатися лише швидше, — вважає Олександр Ткаченко. — Тому я роблю все можливе для свого професійного зростання. Радію, що мої зусилля приносять плоди, але розумію, що досконалості немає меж. Планую і далі рухатися вперед, розвивати професійні навички, прокачувати софт і хард скіли. Напевно, буду більше рухатися в сторону управління командами. Відкрити власну компанію в Силіконовій долині? Навіщо обмежувати себе тільки Силіконовою долиною?)"