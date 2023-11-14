У Чорнобильській зоні відчуження здавали в оренду землю для вирощування зерна (відео)

За інформацією слідства, фермери вирощували в зоні радіоактивного забруднення різні зернові культури. Зокрема, вирощену на цих землях пшеницю продавали хлібокомбінатам по всій Україні.

Правоохоронці викрили чиновників, які незаконно здавали в оренду землі у Чорнобильській зоні відчуження. У радіоактивній зоні вирощували зерно, яке потім йшло на продаж. Про це повідомляють у Національній поліції України.

У незаконній схемі брали участь колишній селищний голова Народицької ОТГ, а також керівники трьох підприємств та землевпорядник. За даними слідства, чиновники незаконно здали в оренду землі площею 1437 га. Внаслідок таких дій було заподіяно шкоду на понад 37 млн грн.

У поліції опублікували запис розмов фермерів, які орендували землі. На відео чути, як вони обговорюють можливість оренди ділянок. Зокрема, один зі співрозмовників сказав, що землі в оренду давали на 2 роки або на 10 років.

Також на записі чути, як відбувалася передача грошей за оренду землі. Так, потрібна сума перебувала у "нейтральної сторони" та передавалася зловмисникам після видачі угоди.

"Ну, гроші у нейтральної сторони гроші. Типу у мене. Я беру ці гроші, а потім, коли дозвіл видають, то я ці гроші… ну – вам дозвіл, а я передаю цим людям гроші", — йдеться у розмові фермерів.

Окрім того, у перехопленій розмові йдеться й про орієнтовні суми за які здавалася в оренду земля. Зокрема, за землі площею до 1 тис. гектарів потрібно було заплатити 150 тис. доларів.

Повідомляється, що у підозрюваних в незаконній схемі провели 6 обшуків, під час яких виявили документи та інші докази незаконної діяльності.

Що кажуть в Офісі Генпрокурора

Зазначається, що незаконну схему зловмисники організували у 2020 році. Зоб передача землі була нібито легальною із фермерами укладалися договори оренди землі та підписувалися акти прийому-передачі.

Загалом, як повідомляють в Офісі Генпрокурора, ексголова ОТГ передав фермерам 2,9 га землі. Тут вирощували пшеницю, соняшник, кукурудзу, гречку, цукровий буряк та рапсу.

За інформацією слідства, зібрана із землі пшениця продавалася без радіаційного контролю українським хлібокомбінатам. Повідомляється, що прокурори неодноразово зверталися до суду відносно скасування договорів на оренду землі. Однак перед судом чиновники офіційно нібито розривали договори з фермерами, а після ухвалення судом рішення – укладали повторно.

Нагадаємо, у вересні цього року повідомлялося, що навколо Чорнобильської атомної електростанції планують збудувати вітрові електростанції. Повідомлялося, що планується будівництво вітрового парку, який забезпечить електроенергію близько 1 тис. господарств. Таким чином зону відчуження у Чорнобилі хочуть перетворити на "зону відновлення".

Також нещодавно слідчі повідомили про підозру посадовцям "Енергоатома" у розкраданні на будівництві ядерного сховища. Повідомляється, що вартість робіт була завищена майже на 100 млн гривень.