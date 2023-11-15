"Пушкін — усе": у Києві демонтували пам'ятник російському поету (відео)

Монумент був розташований на Берестейському проспекті в столиці. Його неодноразово обливали фарбою і розписували написами із закликом знести скульптуру.

У Києві демонтували пам'ятник, який було встановлено на честь російського поета Олександра Пушкіна. Про це повідомив радник міського голови столиці Дмитро Білоцерковець на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook 15 листопада.

Зазначається, що встановлений монумент був у сквері на Берестейському проспекті, навпроти парку Київського політехнічного інституту. Українці неодноразово закликали прибрати його зі столиці, однак лише зараз було ухвалено остаточне рішення.

"Пушкін — усе! Тільки під кінець другого року війни до Кабміну дійшло, що Пушкін не є частиною української культури, і урядовці погодили ініціативу Києва про знесення цього пам'ятника", — заявив Дмитро Білоцерковець.

Пам'ятник Олександру Пушкіну неодноразово обливали фарбою і розписували різними написами із закликами знести скульптуру.

21 вересня цього року в Міністерстві культури та інформаційної політики заявили, що ініціюють вилучення пам'ятників Пушкіну та іншим російським діячам. Це дасть змогу прискорити очищення публічного простору від російської імперської політики.

"Наступний крок — за органами місцевого самоврядування. Саме вони мають ухвалити остаточне рішення про демонтаж і переміщення об'єктів", — заявляв т.в.о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.

Нагадаємо, 10 листопада стало офіційно відомо, що в Україні демонтують пам'ятники Пушкіну, Щорсу та іншим російським і радянським діячам. Звільнення від російської та радянської культурної спадщини чекає як на Київ, так і на інші українські міста.