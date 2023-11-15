Висока ймовірність снігу: в Україні температура впаде до 14 градусів морозу (карта)

За словами синоптика Наталії Діденко, відчутне похолодання прийде вже наступного тижня. Українці мають бути готові до того, що зима вже близько.

Осінь практично добігла кінця і в Україну наближається зима. Наступного тижня очікується сильне похолодання. Про це написала синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook 15 листопада.

За її словами, знизиться температура повітря в період із 19 до 23 листопада. Спочатку будуть невеликі "мінуси", а в нічний час 23 і 24 листопада очікуються морози від -10 до -14 градусів у Сумській, Полтавській і Харківській областях.

"І, відповідно, є висока ймовірність снігу в багатьох областях. Тому підготуйте себе та свої справи заздалегідь", — пише Наталка Діденко.

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У четвер в Україні очікуються невеликі дощі, а ось у деяких районах Київської, Чернігівської та Сумської областей і зовсім може пройти мокрий сніг. Також українці мають бути готові до того, що до штормових поривів посилиться вітер.

"Температура повітря становитиме найближчої ночі 0+5 градусів, на півдні до +9 градусів, завтра вдень передбачається +4+9 градусів, у південній частині та на південному сході +9+12, у Криму до +14 градусів", — продовжує Наталка Діденко.

Киян у четвер очікує вітер до 12-15 метрів на секунду, тому варто оминати старі дерева, великі гілки, білборди та дахи будинків. Також пройде невеликий дощ, який зміниться ввечері мокрим снігом.

Синоптик розповіла, чого очікувати українцям від погоди найближчими днями Фото: facebook / Наталья Диденко

Температура повітря буде на рівні +4+6 градусів тепла. Синоптик також вважає, що з кожним днем уже буде лише холоднішати.

"Перебудова атмосферних процесів у цей період завжди бурхлива, супроводжується активними метеодинаміями, тож подбайте і про себе, і про своє майно. Така поведінка — природна, хоча й часом непроста для людей", — підсумувала Наталка Діденко.

Нагадаємо, 25 жовтня повідомлялося, що синоптики озвучили прогноз погоди на зиму. На думку метеорологів, різдвяні та новорічні свята українці зустрінуть без снігу та з плюсовою температурою.