Екстоп-менеджер "Укрнафти" розповів, що Корецький показав рекордний прибуток за допомогою схеми, — Шнайдер

За словами експерта, керівник державної "Укрнафти" Сергій Корецький, що нещодавно відзвітував про рекордний прибуток у 20 мільярдів гривень за рік свого керування, насправді використовує своє службове положення як голови одночасно двох підприємств, у тому числі "Укртатнафти". Зокрема, таким шляхом він зміг отримати у 1 кварталі 2023-го року прибуток у понад 4 мільярди гривень, просто привласнивши чужі нафтопродукти. Це стверджує політичний оглядач Михайло Шнайдер на своїй сторінці у соцмережі Facebook, передає "Телеграф".

За його словами, схему оборудки йому розповів колишній топменеджер "Укрнафти", який працював там до націоналізації.

За словами цієї людини, допоміг отримати такі надприбутки контроль над "Укртатнафтою" – монополістом в галузі переробки сирої нафти, що Сергій Корецький використовує на повну, пише Шнайдер.

Так, "Укртатнафта" поза договором, тобто фактично не маючи на це права, переробила нафту, отриману від "Укрнафти" на зберігання у 2022 році. Отримані від такої переробки нафтопродукти вважаються власністю саме "Укрнафти" та належали до повернення їй. На 25 листопада, коли Сергій Корецький вже став директором обох підприємств, на "Укртатнафті" нараховувалось близько 275 тонн сирої нафти та близько 100 тис. тонн готових нафтопродуктів.

"У березні 2023 року між "Укрнафтою" та "Укртатнафтою", керівниками яких є Корецький, було укладено угоду про врегулювання правовідносин щодо повернення переробленої нафти, за умовами якої "Укртатнафта" визнала, що впродовж 2022 року отримувала від "Укрнафти" неоформлену нафту. Також сторони погодили, що в рахунок відшкодування вартості цієї нафти "Укртатнафта" віддає "Укрнафті" вироблені з неї нафтопродукти, саме ті близько 100 тис. тонн", — пише Михайло Шнайдер, яким чином "Укрнафта" отримала контроль над ресурсом, що їй взагалі-то не належав.

І цей ресурс прийшовся дуже вчасно, адже у першому кварталі 2023 року Корецькому необхідно було погасити податковий борг "Укрнафти", який складав близько 5 млрд грн. Для цього йому треба було наповнити дохідну частину бюджету, тобто продавати якийсь товар, при цьому не витрачаючи в цей же період кошти на його придбання. У результаті, на продаж пішли ти самі 100 тисяч тонн нафтопродуктів, котрі у березні сумнівним способом відійшли "Укрнафті".

"Ці нафтопродукти Сергій (Корецький – Ред.) продав від імені "Укрнафти", проте на балансі підприємства у 1 кварталі 2023 року вони не обліковувались, а перебували в обліку "Укртатнафти". Іншими словами, отримавши у 1 кварталі 2023 року дохід від реалізації неоприбуткованих нафтопродуктів, "Укрнафта" фактично не понесла (не відобразила в обліку) жодних витрат на їх придбання. Це, серед іншого, і дало змогу "Укрнафті" заявити у 1 кварталі 2023 року про отримання нечуваного прибутку в розмірі більше 4 млрд грн", — пояснює казкову надприбутковість "Укрнафти" у 1-у кварталі 2023-го року Михайло Шнайдер.

Останнім шляхом стало рішення Сергія Корецького у липні ж 2023 року, коли він оформив документи, що ті самі 100 тисяч тонн нафтопродуктів "Укртатнафтою" були начебто продані "Укрнафті", тим самим легалізувавши їхній продаж та той самий прибуток у 4 млрд грн за 1 квартал року.

"Куди були витрачені кошти, які "Укрнафта" сплатила за нафтопродукти, які і так їй належали, невідомо, адже із зрозумілих тепер причин "Укртатнафта" і досі працює без затвердженого фінансового плану та стратегічних планів розвитку. Напевно саме тому, щоб не легалізовувати ці фальсифікаціі, від співпраці з "Укрнафтою" вперше відмовилися аудитори з великої четвірки, що поставило під загрозу аудит консолідованої звітності групи "Нафтогаз", до складу якої входить "Укрнафта", — пише Михайло Шнайдер про небезпеку подібних махінацій для іміджу "Нафтогазу".