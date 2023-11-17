Техношопінг нового рівня: Фокстрот відкриває найбільший магазин техніки в найбільшому ТЦ у центрі Києва

17 листопада всеукраїнський ритейлер електроніки та побутової техніки Фокстрот розширив свою присутність і відкрив найбільший магазин техніки у ТЦ "Оушен Плаза" по вул. Антоновича, 176.

"Новий Фокстрот — це сучасний інноваційний простір, де поєдналися технологічні новинки та експертиза. Це нове найкраще і найбільше місце для зручних покупок техніки в центрі Києва. Ми продовжуємо зростати та надавати високоякісні інноваційні сервіси кожному клієнту. Технології мають бути доступними та зрозумілими", — говорить Олексій Зозуля, СЕО Фокстрот.

Загальна площа становить 1462 кв. м, а торгова — 1295 кв. м. Інфраструктура магазину створена з урахуванням потреб кожного клієнта. Магазин легко доступний для людей з обмеженими можливостями. У магазині обладнано лаундж-зону для відпочинку гостей з дітьми.

У торговій залі акцент зроблено на популярні інноваційні товари, які в будь-який момент можна протестувати на бренд-зонах відомих техногігантів: Delonghi, Samsung, LG, Electrolux, Philips, Sony, Whirlpool, Bosch та інші. На додачу, покупці можуть сплатити до 99% вартості товарів своїми старими гаджетами, завдяки сервісу Фоксі Обмін.

Кожен охочий зможе придбати фірмовий мерч з Фоксі. 30 гривень від продажу кожної одиниці Фокстрот направить на підтримку дітей, постраждалих від війни через благодійну організацію "СОС Дитячі Містечка" в Україні.

Наразі Фокстрот налічує 122 магазини у 67 містах та обласних центрах України, посилюючи свою позицію як провідного ритейлера електроніки та побутової техніки.