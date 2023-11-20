Аналог "8 березня": у Раді пропонують встановити Міжнародний чоловічий день

Автори ідеї вважають, що встановлення Міжнародного чоловічого дня буде свідченням того, що суспільство визнає важливість прав та проблем чоловіків, а також їхній внесок у суспільство.

У Верховній Раді пропонують почати відзначати Міжнародний чоловічий день і вже обирають дату. Відповідний проєкт постанови №10270 внесли 20 листопада до парламенту народні депутати України, зокрема, Марія Мезенцева, Олександр Мережко, Євгенія Кравчук, Сергій Швець, Ярослав Юрчишин.

В пояснювальній записці зазначається, що Міжнародний чоловічий день в Україні пропонується святкувати щорічно 19 листопада.

Автори ідеї вважають, що встановлення Міжнародного чоловічого дня може бути важливим кроком у підтримці гендерної рівності та буде свідченням того, що суспільство визнає важливість прав та проблем чоловіків, а також їхній внесок у суспільство. Це може стимулювати позитивні зміни в уявленнях про стать і взаємини між статями. Це свято буде мати на меті відзначити досягнення хлопців та чоловіків, зокрема за їхній внесок у розвиток нації, суспільства, громади, сім'ї, шлюбу та догляду за дітьми.

Також сказано, що Міжнародний день чоловіків започатковано в Тринідаді і Тобаго в 1999 році, його заснував доктор Джером Тулак Сінгх на честь дня народження свого батька. Зараз його відзначають у понад 80 країнах.

"Цей день має на меті не конкурувати з Міжнародним жіночим днем, а підкреслити важливість фізичного та психічного здоров’я чоловіків", — сказано в пояснювальній записці до проєкту постанови.

Зазначимо, що Міжнародний жіночий день відзначають 8 березня.

Коли світ святкує День чоловіків

День чоловіків має дві назви й дві дати святкування.

Всесвітній день чоловіків — свято, яке відзначалося в першу суботу листопада з початку до середини 2000-х років у кількох країнах Європи. Свято було запроваджено з ініціативи австрійського магістрату і керівництва відділення ООН у Відні. Колишнього президента СРСР Михайла Горбачова, до якого організатори свята звернулися з підтримкою, було обрано президентом Всесвітнього дня чоловіків.

Міжнародний чоловічий день — міжнародне свято, яке щорічно відзначається 19 листопада з метою визнання та святкування культурних, політичних та соціально-економічних досягнень чоловіків. Цілі святкування Міжнародного чоловічого дня викладені в "Усі шість стовпів Міжнародного чоловічого дня". Це нагода відзначити досягнення та внески хлопців та чоловіків, зокрема за їхній внесок у розвиток нації, союзу, суспільства, громади, сім'ї, шлюбу та догляду за дітьми. Більш широкою та кінцевою метою заходу є просування основних гуманітарних цінностей.

Свято має неофіційний статус у всіх країнах.

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