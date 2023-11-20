Чому варто купити Айфон 15: переваги базової версії
Цей смартфон буде отримувати найактуальніші оновлення до 2028 року і володіє одними з найкращих технічних характеристик серед порівнянних за ціною пристроїв.
Тільки найзатятіші фанати Apple купують новий Айфон щорічно. Більшість воліє використовувати девайс два–три роки, а то й довше. Значний термін служби "яблучних" смартфонів обумовлений якістю апаратного забезпечення і тривалою програмною підтримкою з боку виробника. Нові версії IOS доступні протягом 5–6 років з моменту презентації. Відповідно, базовий 15 Айфон буде затребуваний до 2028-го. І це не єдина його перевага.
Найдоступніший у серії
Серед чотирьох мобільників базовий виділяється ціною. Офіційна вартість стартує від 799 доларів за мінімальну комплектацію, і це на 100 доларів менше, ніж просять за модель із приставкою Plus. Айфон Pro дорожчий на дві сотні, а Pro Max — на чотири.
Існує кілька способів заощадити на покупці iPhone 15:
- Trade In. Обмін старого і непотрібного телефону (не тільки Айфона) на новий з доплатою.
- Кешбек. Через програму лояльності — частина вартості "падає" на бонусний рахунок.
- Акції. Якщо постійно моніторити ціни, можна зловити хорошу знижку.
Приємні кольори
Є два типи користувачів iPhone:
- любителі яскравих чохлів з різними тримачами та акцентними деталями;
- шанувальники прозорих кейсів, які не спотворюють початковий дизайн пристрою.
Палітра кольорів у "п'ятнадцятки" різноманітна, можна вибрати варіант на будь-який смак. Крім чорного — ніжно-рожевий, приємний оку жовтий, небесний і світло-зелений.
Три варіанти пам'яті
Як показує практика, накопичувач на Терабайт у смартфоні потрібен меншості. Цей обсяг необхідний представникам творчих професій і активним споживачам мультимедійного контенту. І тим, хто не любить чистити сховище і роками збирає фотознімки, скриншоти, завантажені відео та інші не найнеобхідніші файли.
Оптимальна ємність мобільного телефону — 256 Гб. iPhone 15 якраз доступний у такій конфігурації. Також можна вибрати на 128 Гб або 512 Гб — залежно від стилю експлуатації.
Динамічний острівець
У попередній серії Dynamic Island був візитівкою "Прошек". Базові доношували моноброву. У п'ятнадцятому поколінні динамічний острівець перестав бути ексклюзивом для Pro і Pro Max. Звичайний iPhone 15 також оснащений цим актуальним компонентом, що забезпечує комфортну взаємодію з інтерфейсом.
Комфортний розмір екрана
П'ятнадцятий Айфон — середнього розміру. 6,1 дюйма — оптимальна діагональ для утримання та управління однією рукою. Не потрібно розділяти екран або налаштовувати клавіатуру, щоб друкувати без помилок. Якщо після 221-грамового Про Макса може боліти кисть (за тривалого використання), 171-грамовий Айфон 15 комфортний.
Чип у iPhone 15 потужний і енергоефективний. Незважаючи на усереднену енергоємність (менше 4000 мАг), батарея забезпечує до 20 годин роботи при запущеному відео.