Чому варто купити Айфон 15: переваги базової версії

Цей смартфон буде отримувати найактуальніші оновлення до 2028 року і володіє одними з найкращих технічних характеристик серед порівнянних за ціною пристроїв.

Тільки найзатятіші фанати Apple купують новий Айфон щорічно. Більшість воліє використовувати девайс два–три роки, а то й довше. Значний термін служби "яблучних" смартфонів обумовлений якістю апаратного забезпечення і тривалою програмною підтримкою з боку виробника. Нові версії IOS доступні протягом 5–6 років з моменту презентації. Відповідно, базовий 15 Айфон буде затребуваний до 2028-го. І це не єдина його перевага.

Найдоступніший у серії

Серед чотирьох мобільників базовий виділяється ціною. Офіційна вартість стартує від 799 доларів за мінімальну комплектацію, і це на 100 доларів менше, ніж просять за модель із приставкою Plus. Айфон Pro дорожчий на дві сотні, а Pro Max — на чотири.

Існує кілька способів заощадити на покупці iPhone 15:

Trade In. Обмін старого і непотрібного телефону (не тільки Айфона) на новий з доплатою. Кешбек. Через програму лояльності — частина вартості "падає" на бонусний рахунок. Акції. Якщо постійно моніторити ціни, можна зловити хорошу знижку.

Приємні кольори

Є два типи користувачів iPhone:

любителі яскравих чохлів з різними тримачами та акцентними деталями;

шанувальники прозорих кейсів, які не спотворюють початковий дизайн пристрою.

Палітра кольорів у "п'ятнадцятки" різноманітна, можна вибрати варіант на будь-який смак. Крім чорного — ніжно-рожевий, приємний оку жовтий, небесний і світло-зелений.

Три варіанти пам'яті

Як показує практика, накопичувач на Терабайт у смартфоні потрібен меншості. Цей обсяг необхідний представникам творчих професій і активним споживачам мультимедійного контенту. І тим, хто не любить чистити сховище і роками збирає фотознімки, скриншоти, завантажені відео та інші не найнеобхідніші файли.

Оптимальна ємність мобільного телефону — 256 Гб. iPhone 15 якраз доступний у такій конфігурації. Також можна вибрати на 128 Гб або 512 Гб — залежно від стилю експлуатації.

Динамічний острівець

У попередній серії Dynamic Island був візитівкою "Прошек". Базові доношували моноброву. У п'ятнадцятому поколінні динамічний острівець перестав бути ексклюзивом для Pro і Pro Max. Звичайний iPhone 15 також оснащений цим актуальним компонентом, що забезпечує комфортну взаємодію з інтерфейсом.

Комфортний розмір екрана

П'ятнадцятий Айфон — середнього розміру. 6,1 дюйма — оптимальна діагональ для утримання та управління однією рукою. Не потрібно розділяти екран або налаштовувати клавіатуру, щоб друкувати без помилок. Якщо після 221-грамового Про Макса може боліти кисть (за тривалого використання), 171-грамовий Айфон 15 комфортний.

Чип у iPhone 15 потужний і енергоефективний. Незважаючи на усереднену енергоємність (менше 4000 мАг), батарея забезпечує до 20 годин роботи при запущеному відео.