"Сортуй красу" — екосвідома ініціатива від L'ORÉAL Україна

Знайти найближчий пункт прийому упаковки від б'юті-засобів стане легше. L’Oréal Україна, у межах ініціативи "Сортуй красу", розробила мапу, що допомагає споживачам знайти найближчий пункт збору паковання.

У травні 2023 року L’Oréal Україна запустила екосвідому ініціативу "Сортуй красу", яка має на меті сформувати в українців базові корисні звички із сортування паковань після використання косметичних засобів та, головне, зробити цей процес легким, швидким і доступним.

Від жовтня 2023 року всі чотири дивізіони компанії почали встановлювати корзини для сортування по всій Україні. І щоб процес сортування був ще легшим для українців, L’Oréal Україна, у межах ініціативи "Сортуй красу", розробила мапу, що допомагає споживачам знайти найближчий пункт збору паковання від використаного б’юті-засобу.

Достатньо просто перейти на сайт ініціативи, відкрити мапу, поділитися своєю геолокацією та знайти найближчу до свого місця перебування точку збору паковань. Після чого мапа надасть варіанти маршрутів до пункту, де споживач зможе здати паковання на перероблення. Мапа також дає змогу побачити, які саме матеріали та бренди приймаються в конкретному пункті.

Важливо зазначити, що, здаючи паковання на сортування, споживач має можливість отримати приємні бонуси, виконавши умови у конкретному пункті збору.

"Цей проєкт не новий для L’Oréal Україна, але у зв’язку з початком повномасштабного вторгнення він був призупинений. На початку 2023 року було прийнято рішення відновити та максимізувати проєкт, адже наша країна зазнає щоденних екологічних ушкоджень і зараз ми маємо ще відповідальніше підходити до процесу поводження з відходами. Ми раді надавати споживачам додаткову інформацію щодо перероблення та робити процес сортування доступнішим", — зазначає Спеціалістка зі сталого розвитку L’Oreal Україна Антоніна Пашніна.

Щороку завдяки правильному сортуванню та переробленню косметичного паковання можна уникнути викидів 1,6 мільйона тонн CO2, що є еквівалентом викидів 780 000 автомобілів і 25 мільярдів літрів води.

Захист довкілля є важливим пріоритетом діяльності компанії в межах програми сталого розвитку "L’Oréal в інтересах майбутнього". Саме тому:

● До 2030 року 100 % пластику, що використовується в пакованні продукції компанії, буде виготовлено зі вторинної або біологічної сировини.

● До 2025 року 100 % пластикового паковання продукції компанії буде придатним для повторного поповнення, багаторазового використання, перероблення або компостування.

● За 2021 рік завдяки залученню споживачів було відсортовано й направлено на утилізацію та перероблення понад 1 400 кг паковань косметичних продуктів брендів L’Oréal Україна.

Про L’Oréal

L’Oréal — косметична Група № 1 у світі. В унікальному портфоліо компанії — 35 всесвітньо відомих брендів, як-от: L’Oréal Paris, Garnier, La Roche-Posay, CeraVe, Lancôme, Yves Saint Laurent Beauty, Giorgio Armani, Kérastase та інші.

Зобов'язання L'Oréal охоплюють амбітні цілі до 2030 року в межах програми сталого розвитку "L'Oréal в інтересах майбутнього" та мають на меті залучити всю екосистему заради створення більш інклюзивного та сталого суспільства.

Компанія застосовує паковання для косметичних засобів з переробленого та придатного до перероблення пластику, косметичні туби із FSC-сертифікованого картону, зменшує вагу та об'єм паковань, вміст первинного пластику, запустила виробництво пляшок бренду Biotherm спільно із Carbios зі 100 % біологічно переробленого пластику, а також систему для повторного наповнення ароматом флакона.