Спецслужби РФ можуть бути причетні до блокування кордонів України, — розслідування (фото)

На думку журналістів, ситуацію з вантажними перевізниками на кордонах із Польщею та Словаччиною створено штучно, тому її складно вирішити цивілізованим шляхом.

Польські перевізники, які організували блокування прикордонних пунктів пропуску на кордоні з Україною, можуть взаємодіяти з російськими спецслужбами. Про це пише 22 листопада у своєму розслідуванні інформагентство Guildhall.

За даними агентства, встановлено, що перевізники, які організували акції на польсько-українському та словацько-українському кордонах, пов'язані з особами, які мають стосунки з Російською Федерацією.

Так, офіційним організатором блокування кордону Польщі з Україною, за інформацією журналістів, виступає польський громадянин Рафал Меклер, власник транспортної компанії Rafał Mekler Transport. Він є представником осередку проросійської партії "Конфедерація свободи і незалежності" в Люблінському воєводстві, що має тісні зв'язки з Росією.

Зокрема, лідер партії Януш Корвін-Мікке, виступав із закликами щодо визнання окупації Криму і сам відвідував анексований півострів у 2015 році, де зустрічався з керівником російської окупаційної адміністрації Криму Сергієм Аксьоновим.

Януш Корвін-Мікке із самопроголошеним прем'єр-міністром Криму Сергієм Аксьоновим Фото: Скриншот

"Конфедерація свободи і незалежності" пов'язана також з іншою польською правою організацією — "Всепольська молодь", яка має давні зв'язки з Російським імперським рухом, який, за даними агентства, серед іншого, займався вербуванням терористів для угруповань "ДНР" і "ЛНР".

Ситуація на польсько-українському кордоні — подробиці розслідування

Те, що відбувається на польсько-українському кордоні, на думку журналістів, не перший епізод участі польських перевізників у кампаніях, які мають ознаки російських активних заходів.

"З початком російського вторгнення в Україну Rafał Mekler Transport і ціла низка інших польських компаній, учасників поточних протестів, зокрема Kam-Trans, Jata-Trans, BOR-TOM, GLT POLSKA, KMS LOGISTYKA і PEO-TRANS, неодноразово проводили акції з вимогами скасування антиросійських санкцій", — уточнюють розслідувачі.

Крім того, 16 листопада на польському пункті пропуску "Корчова" відбулася зустріч організаторів акції зі співзасновником пов'язаної з РФ партії "Конфедерація свободи і незалежності" і лідером "Конфедерації польської корони" Гжегожем Брауном.

Польський депутат Гжегош Браун, який займає системну позицію проти України Фото: trump-golf

"З початком вторгнення РФ в Україну Гжегош Браун був єдиним депутатом Сейму Польщі, який проголосував проти резолюції із засудженням Росії, ухваленої після розкриття подій у Бучі. Системно займає позицію проти присутності українських мігрантів у Польщі і є автором слогана "Зупинимо українізацію Польщі", — зазначають журналісти.

До речі, за інформацією розслідувачів, 2018 року Ґжеґош Браун зустрічався в Москві з журналістом видання "Russia Today" Леонідом Свиридовим, якого було депортовано з Польщі за шпигунство на користь Росії.

"Також Гжегош Браун бере особисту участь у заходах зі згаданою організацією "Всепольська молодь". Ця організація також має зв'язки з воєнізованим праворадикальним угрупованням "Задружне коло", яке співпрацює з неонацистським угрупованням "Русів", що воює нині у лавах російської армії на території України", — повідомляють журналісти.

Білоруський слід

Інший учасник акції на польсько-українському кордоні, власник компанії PEO-Trans — громадянин Республіки Білорусь Віктор Гордеюк. Аналіз його сторінок у соціальних мережах дає змогу встановити, що останній проходить навчання в одному з вищих військових навчальних закладів Білорусі. Рідний брат Гордеюка Андрій служить у 38-й окремій десантно-штурмовій бригаді армії Білорусі.

Словацьке продовження

Організаторами акції в Словаччині, за даними розслідувачів, виступили представники громадської організації "Союз автоперевізників Словаччини" (UNAS). Їх підтримала антиєвропейська праворадикальна партія "Наша Словаччина", яка виступає за "відновлення дружніх зв'язків" із Росією.

"Лідер цієї організації, словацький політик Маріан Котлеба, у 2014 році написав листа колишньому президенту України Віктору Януковичу, де порівняв Революцію Гідності з тероризмом".

Словацький ультраправий політик Маріан Котлеба симпатизує диктатору Путіну і відкрито виступає проти ЄС і НАТО Фото: Скриншот

Нагадаємо, на польсько-українському та словацько-українському кордонах перевізники продовжують блокувати пункти пропуску, вимагаючи повернення системи видачі дозволів українцям для роботи в ЄС. І це попри те, що Єврокомісія вже заявила, що виконання таких вимог не є юридично можливим.

Нагадаємо, що 21 листопада члени громадської організації "Міжнародні автомобільні перевізники України" організували мітинг на пункті пропуску "Краковець — Корчова" у відповідь на блокування кордону польськими перевізниками.