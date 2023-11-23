"Бути одним з перших!" – Вадим Друмов. Як унікальний продукт від Hillel IT School трансформує пошук роботи для студентів

Об'єктивно вакансій стало менше, а кандидатів ні. Як унікальний продукт школи трансформує пошук роботи студентів розповідає Вадим Друмов, СЕО та співзасновник Hillel IT School. На шкільній платформі вони створили Розділ з працевлаштування, де у користувача завжди під рукою і в максимально зручному форматі: автоматичний конструктор резюме, єдина база вакансій, швидкий фідбек менеджерів з працевлаштування тощо.

"Ти можеш бути найкращим у групі, з класною англійською та крутими проєктами, але якщо ти 90-ий у списку на співбесіду, до тебе просто можуть не дійти, — акцентує керівник Hillel IT School Вадим Друмов.

У працевлаштуванні саме ви, ваша швидкість та реакція на вакансію має значення. І це стосується як джунів, так і спеціалістів з досвідом. Ось чому ми хочемо допомогти студентам бути одними з перших у цій справі. Для цього й створили цілий комплекс потрібних інструментів на нашій освітній платформі LMS — розділ "Пошук роботи".

Уявіть, вам не потрібно моніторити десятки сайтів компаній та відповідні майданчики з працевлаштування. Ви отримуєте доступ до єдиної бази актуальних вакансій в одному розділі у зручному форматі. Ви лише обираєте напрям, який вас цікавить. Наприклад, лише за напрямком SMM було завантажено на наш ресурс понад тисячу вакансій. А скільки часу витратив би користувач, щоб отримати такий пул інформації?

Що ми ще взяли на себе, щоб студент зміг заощадити свій час? Одну з не улюблених та навіть стресових справ для більшості — це створення резюме.

По факту Резюме — це особиста комерційна пропозиція. Як людині зробити її максимально якісною та не витрачати на це багато часу та зусиль? Задля цього ми й створили генератор резюме. Завдяки ньому увесь процес може зайняти лише кілька хвилин, оскільки більшість даних заповнюються автоматично. Система робить підказки з оформлення, дозволяючи створювати відповідне резюме за декілька кліків.

Ми знаємо, як працюють рекрутери та на що вони звертають увагу в першу чергу. Адже експерт за кілька секунд визначає чи підходить кандидат. І, повірте, це не слова у перших рядках "комунікабельний" чи "стресостійкий". Наш Генератор резюме ми якраз зробили, базуючись на потребах ринку. Ще один додатковий сервіс — швидкий фідбек наших менеджерів з працевлаштування, які допоможуть доопрацювати документ.

Таким чином ми максимально скоротили шлях відгуку. Те, що раніше могло займати кілька днів — тепер вкладається в декілька хвилин. Адже, у студента в його особистому кабінеті тепер "все готово", щоб першим відреагувати на вакансію. Достатньо просто зробити кілька кліків у застосунку, який завжди під рукою.

І так, тепер цей продукт ми зробили доступним абсолютно для всіх.

Навіщо це все?

Ми розуміємо наскільки всього багато потрібно врахувати студенту і в якому постійному пулі інформації та навантаження він крутиться — навчання, пошук роботи тощо. Ми постійно вдосконалюємо нашу платформу Hillel LMS. Ще п’ять років тому ми створили цілу екосистему, в якій завжди під рукою записи відеозанять, всі навчальні матеріали та спілкування з викладачами, одногрупниками тощо. І продовжуємо поповнювати її різними корисними та унікальними інструментами. Це загальнодоступні застосунки для iOS та Android. Адже переконані, що саме подібний підхід допоможе студентам максимально зручно та ефективно отримувати знання та розкривати свої можливості.

Застосунок на iPhone: https://bit.ly/3QLXWv6

Застосунок на Android: https://play.google.com/store/apps/de…