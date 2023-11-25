Евакуація, оздоровлення, працевлаштування: компанія Метінвест отримала престижну нагороду за турботу за працівників під час війни

Компанія Метінвест Ріната Ахметова отримала найпрестижнішу премію у сфері HR — HR Pro Awards за свій проєкт з HR-аналітики. Завдяки цьому проєкту компанія змогла швидко налагодити евакуацію працівників з охоплених війною територій, працевлаштувати їх у мирних містах, та забезпечити всебічною підтримкою. Про це йдеться у звіті на сайті компанії.

Коли почалося повномасштабне вторгнення, компанія швидко консолідувала інформацію щодо 25 підприємств із чисельністю понад 60 тисяч осіб, а завдяки сучасним IT-технологіям змогла працевлаштувати на своїх підприємствах понад 7500 людей. Завдяки єдиній аналітичній базі співробітників, Метінвесту вдалося організувати евакуацію з Маріуполя та Авдіївки понад 20 000 людей, розмістити їх в містах присутності, надати допомогу та багато іншого.

Паралельно компанія заснувала гуманітарну ініціативу "Рятуємо життя", яка від початку війни допомогла майже пів мільйону українців харчовими продуктами та речами першої потреби, а лікарням — медикаментами та обладнанням на 9,5 млн грн. Психологічну реабілітацію в межах проєкту вже пройшли 1100 жінок і дітей. Водночас проєкт розвиває програму протезування, що зараз охоплює 96 військовослужбовців та цивільних. А загальна сума допомоги за всіма цими напрямами становить понад 430 млн грн власних та залучених від донорів коштів.

"Ми раді, що професійна спільнота гідно оцінила два великих проєкти Метінвесту, спрямовані на подолання викликів воєнної доби. Результати роботи ініціативи "Рятуємо життя" вражають і говорять самі за себе. А приклади допомоги HR-аналітики доводять ефективність такого підходу, який ми плануємо поширити й на інші HR-процеси", — відзначила директорка зі сталого розвитку та взаємодії з персоналом Групи Метінвест Тетяна Петрук.

Тетяна Петрук, HR-директор Групи Метінвест з нагородою Фото: Пресслужба Метінвесту

HR Pro Awards є найпрестижнішою премією у сфері HR. Її організатор – Українська Асоціація HR-професіоналів HR Pro. Премія щороку відзначає найкращі командні та особисті досягнення спеціалістів HR-напряму. Її мета — сприяти підвищенню рівня професійних практик в Україні. Цьогоріч понад 40 експертів оцінювало компанії з 15 галузей у 12 номінаціях.

Як відомо, компанія Метінвест Ахметова, з урахуванням асоційованих компаній та спільних підприємств, за 9 місяців 2023 року перерахував до бюджетів усіх рівнів в Україні майже 11 млрд грн податків і зборів.

Також компанія лишається одним з найбільших приватних донорів Збройних сил. За час війни вона виготовила та передала бійцям броньовані щити для 200 фронтових машин, понад 200 сталевих бліндажів та більше 150 тисяч бронежилетів, а також закупила для військових майже 2 000 тепловізорів та 875 одиниць комунікаційного обладнання.