МВС передало музею 1022 справи періоду Голодомору 1932-33 років (фото)

Фахівці повинні вивчити документи, що фіксують пік смертності серед українців навесні та в червні 1933 року.

Міністерство внутрішніх справ України передало Національному музею Голодомору-геноциду 1022 архівні кримінальні справи часів штучного голоду, створеного комуністичним режимом Сталіна. Про це повідомляє пресслужба МВС.

Більшість документів стосуються канібалізму в березні—червні 1933 року. У той період зафіксовано найвищу смертність серед українців.

"… демонструє сплановане доведення українців до стану відчаю та переходу за межу людської моралі", — зазначають в МВС..

Архівні документи до музею в Києві передала Державний секретар міністерства Інна Ящук.

Інна Ящук передала в музей понад тисячу справ, що стосуються Голодомору 1932-33 рр. Фото: МВС

"Сьогодні ми оприлюднюємо архівні справи фонду 32 "Кримінальні справи судових та позасудових органів" з Галузевого державного архіву МВС України. Ми ставимо за мету показати суспільству та ввести в широкий науковий обіг документи архівів, як головне джерело у дослідженні Голодомору, а також як доказ вчинення злочину геноциду комуністичним режимом", — зазначають в українському МВС.

Повідомляється, що архівні документи допоможуть історикам глибше вивчити вплив комуністичного режиму на трагедію українського народу на початку ХХ ст.

"Можемо стверджувати, що голод впливав на психіку людини та її свідомість. Тому науковці ще мають вивчити ці архівні справи з точки зору медицини, психології, соціології, економічної географії та інших наук", — наголосила Інна Ящук.

Інна Ящук передала в музей понад тисячу справ, що стосуються Голодомору 1932-33 рр. Фото: МВС

Більшість вказаних людей у списках "обвинувачених" мали українське громадянство та національність.

Фото: МВС УКРАЇНИ Фото: МВС УКРАЇНИ Фото: МВС УКРАЇНИ

У МВС зазначили, що наразі росіяни знову намагаються наслідувати практики комуністичного режиму минулого століття, спалюючи врожаї на наших полях, блокуючи постачання зерна морем, мінуючи землю.

Зазначимо, що лише у 2006 році Україна визнала Голодомор 1932-33 рр. геноцидом українського народу. А з початком повномасштабного вторгнення РФ трагедію офіційно визнають і наші партнери, нещодавно це зробив парламент Вельсу.

Нагадаємо, росіяни атакували Київ десятками БПЛА в роковини вшанування памʼяті померлих у Голодомори.

Також Фокус писав про скандал з фінансуванням Музею Голодомору-геноциду у столиці.