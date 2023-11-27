"Укрнафта" намагається стягнути з Міноборони сотні мільйонів гривень – Михайло Шнайдер

ПАТ "Укрнафта" намагається стягнути через суд з Міністерства оборони України додатково сотні мільйонів гривень за старими угодами у зв'язку з підняттям ставки ПДВ, хоча могло б постачати паливо на потреби Сил оборони України взагалі за нульовою ставкою.

Як пояснює політичний оглядач Михайло Шнайдер на своїй сторінці у соцмережі Facebook, з 01.07.2023 ставка ПДВ збільшилася з 7% до 20%, і за період з січня по травень 2023 року було укладено 14 договорів на постачання бензинів та дизельного пального, за якими Міноборони не встигло повністю розрахуватися, і тепер "Укрнафта" вважає, що МОУ має проводити за ними оплати за ставкою 20%. 30 листопада в Господарському суді Києва буде засідання щодо позову до МОУ про примусове підписання відповідних додаткових угод.

"Загальну суму претензій "Укрнафти" до МОУ оцінити складно, оскільки суми договорів і стан розрахунків за ними поки невідомі. За 14 договорами, що фігурують в судовій справі, фактична сума оплат після 1 липня оцінюється в 1,5 млрд грн включно з 7% ПДВ. Отже, сума доплати може складати майже 190 мільйонів гривень. Проте в реальності сума буде більшою, оскільки за частиною договорів оплати проведені не повністю або ще не проводились", — пише Шнайдер.

Він також звертає увагу на кілька нюансів в цій справі:

Сторони утримуються від перенесення конфлікту в публічну площину, і інформація про позов поки що не фігурує ані в галузевих, ані в ділових виданнях, — зазвичай так буває, коли є можливість, так би мовити, переконливо попросити про режим мовчання. Наявність позову може означати, що нова команда МОУ не була готова брати на себе таку відповідальність і вирішувати успадковане від попередників питання в робочому порядку. Той факт, що станом на жовтень 2023 року за 5 договорами із 7, що були заключні ще в травні, взагалі не проведено жодних оплат, піднімає питання про стан розрахунків з боку МОУ перед "Укрнафтою" та ризик формування дебіторської заборгованості.

"Цієї проблеми з доплатами ПДВ можна було б уникнути взагалі, якби Міноборони та "Укрнафта" виконували положення постанови Кабінету міністрів України №178 від 02.03.2022, що дає право закуповувати паливо на потреби сил оборони України за нульовою ставкою ПДВ. Більше того, "Укрнафта" отримала від ДПС індивідуальне податкове роз'яснення аналогічного змісту. Тож, Національна гвардія України купує в "Укрнафти" та інших постачальників нафтопродукти за нульовою ставкою, в той час як МОУ продовжує переплачувати за пальне. Так за інформацією з Прозорро лише у вересні цього року Міноборони закупило в "Укрнафти" дизельного пального на 3,4 млрд грн, що включає в себе 566 млн грн ПДВ. Переплати на інших паливних контрактах вимірюються, вірогідно, мільярдами гривень. Кому вигідний такий стан речей ми скоро побачимо", — резюмував політичний оглядач.