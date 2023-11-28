Негода в Україні: жертвами снігопадів та буревію стали 10 українців, — МВС (фото, відео)

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що в Україні залишаються без світла понад 400 населених пунктів. Серед постраждалих через погоду є діти.

Через негоду в Україні загинули 10 осіб, ще 23 людини — постраждали. Про це 28 листопада повідомив у соцмережах міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Він проінформував, що серед постраждалих є діти.

Негода в Одеській області

ДСНС у цьому регіоні відбуксували 849 автомобілів, серед яких — 24 автобуси та 17 машин екстреної допомоги. Загалом допомога була надана 2498 особам, 162 з них — діти.

Негода в Одеській області: фото з місця подій Фото: ДСНС

На Одещині внаслідок негоди загинули п’ятеро, ще 15 осіб постраждали.

"На ділянках доріг М-05 та М-15 організовано рух у реверсному режимі", — додав Клименко.

Негода в Одеській області: фото з місця подій Фото: ДСНС

Негода в Миколаївській області

В цьому регіоні рятувальники відбуксували 144 автомобілі. Міністр попередив, що на деяких ділянках доріг рух залишається ускладненим.

Відомо про двох загиблих та двох постраждалих на Миколаївщині.

Негода в Миколаївській області: фото з місця подій Фото: ДСНС

Наслідки негоди в Україні

Вісім автодорів у Миколаївській та Кіровоградській областях залишаються перекритими. Без світла залишаються 411 населених пунктів у 11 областях. Загалом було відбуксовано 1530 транспортних засобів.

Через погодні умови загинули 10 осіб — в Одеській, Харківській та Миколаївській областях, а також у Києві. Постраждалих станом на ранок 28 листопада — 23, двоє з них — діти.

"На державному та регіональному рівнях функціонують штаби з ліквідації наслідків негоди", — підкреслив Клименко.

Негода в Миколаївській області: фото з місця подій Фото: ДСНС

Обстріли України

ЗС РФ вночі вдарили по Херсону. Внаслідок обстрілу постраждала одна людина, пошкоджень зазнали школа та приватні будинки.

Також російські окупанти атакували Дніпропетровську, Миколаївську та Харківську області. Один БПЛА впав у Хмельницькій області — там пошкоджено приватний будинок, господарчу споруду і машину.

Нагадаємо, вночі ЗС РФ запустили ударні дрони типу Shahed. Спочатку попереджали про небезпеку для Тернопільщини, пізніше сили ППО працювали й на Хмельниччині.

У ISW повідомили, що шторм у Чорному морі завдав шкоди інфраструктурі на захоплених Росією територіях. Зокрема, йдеться про Крим та окуповану частину Херсонської області.