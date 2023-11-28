Аграрії очікують змістовну відповідь президента на петицію щодо відтермінування збільшення лімітів на купівлю землі в 100 разів, — ЗМІ

У рекордно стислі строки петицію ВАР до президента України щодо відтермінування збільшення у 100 разів лімітів на продаж с/г земель "в одні руки" підписали більше 25 000 українців. В умовах війни, коли мирні масові зібрання та протести заборонені, електронні петиції залишилися єдиною можливістю прямої комунікації суспільства з керівництвом держави. Про це повідомляється на сайті Всеукраїнської Аграрної Ради (ВАР), передає OBOZ.

27 листопада під час пресконференції Всеукраїнська Аграрна Рада (ВАР) закликала Володимира Зеленського якнайшвидше розглянути їхнє звернення. Аграрії наголосили, що очікують отримати від президента саме змістовну відповідь – чи вважає він за необхідне в умовах війни збільшувати ліміт на купівлю землі "в одні руки" зі 100 га до 10 000 га. Враховуючи величезне значення цього питання для країни в цілому, аграріям важлива позиція саме президента, як очільника держави.

ВАР закликала Володимира Зеленського врахувати позицію всіх учасників ринку та внести до Верховної Ради відповідні законодавчі ініціативи: відтермінувати збільшення лімітів на продаж землі з 1 січня 2024 року на час війни та на два роки після її завершення.

Андрій Дикун

За словами голови ВАР Андрія Дикуна, середній агробізнес не проти земельної реформи та присутності на ринку юридичних осіб, але аграрії проти збільшення в умовах війни лімітів на продаж землі "в одні руки" з нинішніх 100 га до 10 000 га.

"Активне голосування за петицію вказує на те, наскільки ця проблема зараз болюча для аграріїв. У середнього та малого бізнесу, який виробляє 60% агропродукції, немає коштів купувати землю. В умовах низьких цін на агропродукцію, логістичних проблем зі збутом, браку фінансових ресурсів та робочої сили через війну, аграрії не мають змоги виступити повноцінними учасниками земельного ринку. До цього ми зверталися до Мінагрополітики, до Кабміну, Аграрного комітету ВРУ з проханням відтермінувати збільшення лімітів на купівлю землі, але підтримки не почули. Саме тому вимушені зараз звертатися до президента України", – наголосив Андрій Дикун.

Микола Пивовар

За словами Миколи Пивовара, директора ПП "Андріївка" з Харківської області, більшість агропідприємств наразі працюють у збиток, навіть при наявності кредитування.

"Аграрна галузь неспроможна працювати в рамках нововведень у земельному законодавстві, які передбачені з 1 січня 2024 року. Агробізнес працював у непоганих умовах, коли розробляли земельну реформу, але війна внесла корективи. Під час воєнного стану не може бути такого ринку, щоб продавати по 10 тис. гектарів. Окрім того, що аграрії фінансово допомагають ЗСУ, агросектор є дуже закредитованим. Ми вдячні Уряду за пільгове державне кредитування, але ще рік праці у збиток, і галузь збанкрутує", — сказав він.

Олександр Могилевцев

У пріоритеті держави, окрім першочергової Формули миру, повинна бути розроблена програма розвитку села та підтримки окупованих та деокупованих територій. На цьому зауважив Олександр Могилевцев, аграрій-військовослужбовець, власник окупованого господарства в Запорізькій області.

"Наше господарство, яке розвивалось 30 років, окуповане, націоналізоване та розграбоване рф. На відновлення потрібно буде час та ресурси. До кінця війни, ринок землі точно не на часі. На сьогодні відсутні умови, за яких українські фермери можуть розвиватись. Хтось проливає кров за землю, а хтось готується її купувати. Де патріотизм, національні інтереси, де рівні умови з олігархами, де фінансова підтримка агросектору, де програма розмінувань? Вважаю, що поки йде війна про продаж землі не може бути й мови. Натомість потрібні програми розвитку села, програми розвитку глибокої переробки, фінансові відшкодування деокупованим та розграбованим підприємствам".

Алла Стечишин

За словами Алли Стечишин, очільниці ФГ "Калина Лошнівська", що на Тернопільщині, збільшення лімітів до 10 тис. га змусить аграріїв переорієнтуватися з допомоги армії на пошук фінансових можливостей для придбання землі.

"Аграрії гуртуються і максимально допомагають ЗСУ. Кожне підприємство у своєму районі підтримує мобілізованих працівників. Зокрема, моє підприємство щомісяця виділяє понад 500 тис. грн на допомогу армії. Коли почнеться розпродаж по 10 000 га землі, аграрій повинен буде захистити свій бізнес — купити землю, де він пропрацював все життя, аби її не купив хтось інший. Які будуть пріоритети — допомогти ЗСУ чи купити земельну ділянку? А яка в нас усіх сьогодні спільна ціль? – пришвидшити перемогу і повернути наших хлопців живими!", — акцентувала Алла Стечишин.

У ВАР заявили, що агросектор очікує на публічну відповідь президента та сподівається, що очільник держави підтримає галузь, яка працює заради продовольчої безпеки та перемоги.