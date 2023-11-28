У Харківській області водій на смерть збив двох військових: подробиці (фото)

За даними правоохоронців, водій Subaru Forester наїхав на військовослужбовців, які стояли на узбіччі, після чого втік із місця злочину.

У Харківській області, в районі перехрестя автодороги "Дергачі-Золочів" із селищем Першотравневе Золочівської ОТГ, сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинули двоє військовослужбовців. Про це повідомила пресслужба Національної поліції в Харківській області 28 листопада.

За даними правоохоронців, 22 листопада автомобіль Subaru Forester наїхав на військових, які стояли на узбіччі попереду припаркованого автомобіля Volkswagen Golf. Водій Subaru Forester зник із місця злочину, не надавши потерпілим допомоги.

Повідомляється, що один із військовослужбовців помер на місці від отриманих травм. Другого військового доправили з важкими травмами в лікарню, де за кілька днів він помер, не приходячи до тями.

У поліції встановили, що за кермом Subaru Forester перебував 29-річний чоловік. Винуватець ДТП кілька днів переховувався від правоохоронців. Наразі він перебуває під арештом без права внесення застави.

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Водієві повідомили про підозру за двома статтями: ч. 3 ст. 135 (залишення в небезпеці) і ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

За скоєне чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортом до трьох років.

Нагадаємо, 17 листопада на вулиці Яворницького у Львові сталася дорожньо-транспортна пригода за участю пішохода та службового авто патрульної поліції. Унаслідок ДТП пішохід загинув.

Раніше, 25 жовтня, сталася аварія в місті Здолбунів Рівненської області — поліцейська на автомобілі збила жінку на пішохідному переході. У результаті постраждала померла в лікарні.