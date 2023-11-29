Негода в Україні: кількість жертв зросла, серед постраждалих є діти, — МВС (фото)

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко наголосив, що нині перекритий рух для всіх категорій транспорту на автодорозі Миколаївської області Т-15-10 "Арбузинка — Нова Одеса".

Через негоду в Україні загинули вже 12 людей, 23 осіб постраждали, серед них є дві дитини. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у середу, 29 листопада.

За його інформацією, наразі знеструмленим залишається 521 населений пункт у 11 областях.

Клименко зазначив, що рятувальники надали допомогу понад чотирьом тисячам громадян, з них 226 — діти.

Перекрили рух транспорту

Міністр внутрішніх справ наголосив, що нині перекритий рух для всіх категорій транспорту на автодорозі Миколаївської області Т-15-10 "Арбузинка — Нова Одеса".

Окрім того, тривають роботи з очищення ділянок автодоріг М-16 у Одеській області, автодоріг М-13, Р-75, Т-15-04, Т-15-06, Т-15-10 у Миколаївській області та М-13 у Кіровоградській області.

"Підрозділи МВС працюють у посиленому режимі й готові до будь-яких викликів", — йдеться у повідомленні.

Негода в Україні: деталі

Нагадаємо, 28 листопада Ігор Клименко повідомляв, що через негоду в Україні загинули 10 осіб, ще 23 людини — постраждали. Він проінформував, що серед постраждалих є діти.

Негода в Одеській області

У вівторок, 28 листопада, ДСНС у цьому регіоні відбуксували 849 автомобілів, серед яких — 24 автобуси та 17 машин екстреної допомоги. Загалом допомога була надана 2498 особам, 162 з них — діти.

На Одещині внаслідок негоди загинули п’ятеро, ще 15 осіб постраждали.

Негода в Миколаївській області

В цьому регіоні рятувальники відбуксували 144 автомобілі. Міністр попереджав, що на деяких ділянках доріг рух ускладнений. Відомо про двох загиблих та двох постраждалих на Миколаївщині.

Нагадаємо, вночі 28 листопада ЗС РФ запустили ударні дрони типу Shahed. Спочатку попереджали про небезпеку для Тернопільщини, пізніше сили ППО працювали й на Хмельниччині.

У ISW повідомили, що шторм у Чорному морі завдав шкоди інфраструктурі на захоплених Росією територіях. Зокрема, йдеться про Крим та окуповану частину Херсонської області.