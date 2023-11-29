Купили за дивною схемою: заступник голови ОП живе в будинку, який йому не належить, — розслідування

Журналіст Михайло Ткач дізнався, що будинок у Козині, у якому проживає заступник голови ОП Олег Татаров, купили за заниженою вартістю. Водночас родина ексвласника маєтку пов'язана з людьми з оточення Януковича.

Заступник керівника Офісу президента України Олег Татаров мешкає в маєтку під Києвом, який йому не належить. Нерухомість було придбано за заниженою ціною, і продаж відбувся між знайомими особами, що може свідчити про фіктивність такої угоди. Про це йдеться в розслідуванні "Української правди".

Увечері 16 жовтня цього року журналісти "Української правди" помітили в урядовому кварталі Києва двох топпосадовців. Заступник керівника Офісу президента України Олег Татаров, який, подекують, курує всією правоохоронною системою України, перебував у компанії заступника голови Національної поліції України Дмитра Тишлека. Вони обоє зайшли у двір одного з будинків на вулиці Липській і протягом трьох годин так і не вийшли звідти. Через це медійники припустили, що зустріч, найімовірніше, носила не робочий характер.

За 10 днів після цього журналісти "Бігус.інфо" оприлюднили гучне розслідування про заступника голови Нацполіції Тишлека. У його дружини знайшли російський паспорт, а самого заступника очільника Нацполіції запідозрили у зв’язках з криміналітетом. Вони, зокрема, полягають у тому, що заступник голови нацполу мешкає в будинку бізнесмена Віталія Нечипоренка, який є співвласником компанії разом із російським кримінальним авторитетом на прізвисько "Полузверь". Також журналісти з'ясували, що в Нечипоренка є бізнес із таким собі Андріаном Родіним, у якого є проблеми з поліцією.

Також журналісти знайшли спільне фото Нечипоренка й Тишлека, а останнього після оприлюднення розслідування відсторонили від роботи й оголосили про перевірку інформації в ЗМІ, але, за даними УП, заступник голови Нацполіції і далі продовжив їздити на роботу. За місяць результати перевірки так і не повідомили.

Увагу журналістів також привернув маєток, де мешкає сам Олег Татаров, у закритому містечку в Козині. Вони виявили, що будинок не належить Татарову, — його власником є Коваленко Володимир Васильович, який придбав цей маєток у 2021 році за в кілька разів заниженою вартістю — всього за 2 мільйони гривень.

Коваленко придбав цей будинок у громадянки РФ Магакян Сусанни Кайсерівни 1945 року народження. Покупець і продавець обоє родом із Донецької області, а дружина Коваленка, яка здійснювала покупку, є керівницею компанії, яка належить родині Магакян, що може свідчити про фіктивність покупки. А сама родина Магакян пов'язана з родиною Ростомян, які є співвласниками "Ретейл Резиденс", на члена родини Ростомяна у 2015 році переписали будинок Януковича.

Власник маєтку по телефону повідомив, що придбав його й потім одразу здав його в оренду Татарову. Чоловік не зміг точно пояснити, як на нього вийшов Татаров і орендував у нього будинок. Він зазначив, що більше маєтків у нього немає. А за комунальні послуги й досі платить родина Магакян. Сума оренди — 75 тисяч гривень на місяць.

Нагадаємо, що нардеп Микола Тищенко, не виключено, записав частину свого майна на свого колегу Сергія Вакальчука. В останнього за один день з'явилося кілька вартісних об'єктів нерухомості.