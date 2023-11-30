Шторм у Криму: окупанти оцінюють збитки у майже 40 мільярдів рублів (фото)

За словами керівника місцевого МНС Сергія Садаклієва, на службу порятунку надійшло понад 800 звернень та наразі на півострові триває ліквідація наслідків негоди.

Окупаційне керівництво у Криму назвало суму збитків внаслідок шторму у ніч на 27 листопада. Стихія завдала шкоди на майже 39,7 мільярда рублів. Про це розповів керівник МНС у Криму Сергій Садаклієв.

Зокрема, берегова інфраструктура Криму внаслідок шторму постраждала на 34 мільярди рублів.

За словами Садаклієва, внаслідок стихії у Криму було пошкоджено 7 ділянок доріг. Станом на сьогодні 6 з них були розчищені та відкриті для проїзду. На ще одній дорозі, у районі с. Морське у Криму, організували реверсний рух та проводили аварійно відновлювальні роботи.

Фото: ТАСС Фото: ТАСС Фото: ТАСС Фото: ТАСС Фото: ТАСС Фото: ТАСС

Загалом служба порятунку отримала від місцевих мешканців понад 800 звернень. На тимчасово окупованому півострові триває ліквідація наслідків шторму.

Також він повідомив, що знеструмлено 19 ліній електропередач та 147 електричних підстанцій. Станом на сьогодні без світла залишилося понад 10 тис. споживачів, а без водопостачання – 42 населених пункти.

Шторм у Криму

У ніч з 26 на 27 листопада Крим накрив сильний шторм. Як повідомляли російські ЗМІ, на півострові затопило дороги, виникнули проблеми з водопостачанням те електроенергією.

Також через негоду на півострові фіксували падіння дерев і рекламних щитів. Місцеві служби вже встигли прибрати понад 1,7 тис. повалених дерев.

Фото: соцмережі Фото: соцмережі

Постраждалих від шторму людей планували розмістити у пансіонаті "Лазурь". Повідомлялося, що найбільше постраждали Ленінський, Чорноморський, Бахчисарайський, Жовтневий, Білогірський, Сімферопольський, Сакський райони Криму. Всього до усунення наслідків залучено понад 600 рятувальників та близько 230 одиниць техніки.

Місцеві Telegram-канали повідомляють, що постраждалим від негоди стихії виплатять компенсацію. Так, у разі повної втрати майна постраждалі отримають від 100 тисяч рублів, а при частковій втраті – 50 тисяч рублів.

Окрім того, деякі мешканці отримають одноразову виплату у розмірі 10 тисяч рублів. На відновлення та ремонт житла планують виділити по 7 тисяч рублів за квадратний метр.

Нагадаємо, внаслідок шторму було знищено оборонні споруди окупантів у гавані Севастополя. За словами аналітиків, поки не відомо, скільки часу займе їх відновлення та Україна може скористатися цією можливістю.

Окрім того, через стихію у Маріуполі зафіксували підвищений рівень радіації. Причиною цьому стало те, що море вимило більшу частину піску, під яким торієвий шар.