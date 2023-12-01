Всеукраїнська премія HR ProAwards: топ-менеджера COMFY Ігоря Хижняка назвали кращим СЕО року

Всеукраїнська премія HR ProAwards назвала переможців. Звання "СЕО року" отримав Ігор Хижняк — топ-менеджер компанії COMFY, найбільшого ритейлера з побутової техніки та електроніки в Україні. Ігор працює в компанії з 2007 року.

Церемонія нагородження переможців Всеукраїнської премії HR Pro Awards стала найочікуванішою подією у сфері управління людськими ресурсами. Цьогоріч сорок експертів оцінювали понад 100 проєктів у 20-ти різних номінаціях. Загалом найпрестижніша в Україні премія HR Pro Awards об’єднала понад 500 учасників та експертів від бізнесу.

У рамках премії відбулося голосування за кращих керівників компаній та HR-професіоналів. Звання "СЕО року" отримав Ігор Хижняк — топ-менеджер компанії COMFY, найбільшого ритейлера з побутової техніки та електроніки в Україні. Номінація розрахована на орієнтованих на людей управлінців, які у своїй професійній практиці транслюють етичні норми і реалізують проєкти, спрямовані на підвищення ефективності та розвиток команди.

Професійне журі премії оцінило прагнення СЕО компанії COMFY до побудови здорової системи, що розвивається, та дає можливості для розвитку кожному співробітнику. До слова, увага до потреб працівників та клієнтів, а також людиноцентричність є основою корпоративної культури компанії COMFY. Тут роблять акцент на ефективність бізнес-процесів та прозору й чесну комунікацію на всіх рівнях. І результат не примушує себе довго чекати.

Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну було відновлено чотири зруйнованих та відкрито 19 нових магазинів COMFY різних форматів по всій країні, а частка онлайн-продажів перевищила 30%. Попри всі виклики сьогодення, команді компанії під керівництвом Ігоря Хижняка вдалося не лише стабілізувати та відновити повноцінну роботу мережі, а й засвідчити її активний розвиток. Тож нині компанія є визнаним лідером в сегменті "Побутова техніка та електроніка" за обсягами продажів, з якості сервісу та сум сплачених податків.

Ігор Хижняк приєднався до команди COMFY 2007 року, за чотири роки став операційним директором, а в 2017 році — генеральним директором компанії. За час його роботи на керівних посадах компанія отримала статус гравця національного масштабу й перейшла до омніканальної бізнес-моделі — з використанням кількох методів продажу продуктів та взаємодії з клієнтами, як от магазини, веб-сайт та мобільний додаток. Загалом була реформована уся мережа магазинів і нині продовжується діджиталізація процесів.

CEO COMFY має сильну громадянську позицію: з 2014 року підтримує українське військо і волонтерський рух, а також активно залучає команду до проєктів з підтримки захисників та захисниць.

Серед ритейлерів нагородами також було відзначено Fozzy Group та МЕТРО Кеш Енд Кері Україна.

Нагородження переможців Всеукраїнської премії HR Pro Awards відбувається третій рік поспіль. Головна мета — не лише відзначити командні та особисті досягнення представників HR-сфери, а й сприяти підвищенню рівня професійних практик в Україні.