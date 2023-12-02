Це загрожує енергобезпеці країни: нардеп вимагає знайти винних у припиненні видобутку газу "Укрнафтобурінням"

Українська компанія "Укрнафтобуріння" зупинила видобуток газу на Сахалінському нафтогазоконденсатному родовищі, яке є одним із найбільших у нашій країні, пише "Телеграф".

"Проте влада України має розібратися в ситуації та негайно відновити повноцінний видобуток газу", — так вважає народний депутат України, перший заступник голови Комітету ПЕК Верховної Ради Олексій Кучеренко. Він зазначив, що головна внутрішня загроза для України – це неефективне державне управління, а також непродумані та неефективні рішення виконавчої влади.

"Ситуація із зупинкою видобутку газу компанією "Укрнафтобуріння" є наслідком саме таких рішень КМУ і має бути негайно розглянута РНБО як надзвичайна подія, що реально загрожує енергобезпеці країни — нагадаю, що йдеться про значний обсяг видобутку природного газу близько 1 млрд кубів на рік", — написав нардеп.

Він додав, що актив було передано державним структурам у конкретних цілях, що зазначено у Постанові КМУ від 23 травня поточного року.

Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів, забезпечити передачу активів відповідно до пункту 1 цього розпорядження відповідно до актів прийняття-передання на період до усунення ризику збою та/або переривання функціонування активів, що може призвести до виникнення надзвичайних ситуацій та до завершення здійснення процесуальних заходів.

Публічному акціонерному товариству "Укрнафта" та Міністерству оборони вжити відповідно до законодавства дієвих заходів, спрямованих на запобігання перериванню функціонування активів та/або ризику збою у постачанні природного газу, що може призвести до виникнення надзвичайних ситуацій.

Олексій Кучеренко вважає, що в такому разі виникає цілком логічне питання до КМУ, АРМА, Укрнафти та депутатського корпусу.

"У звʼязку з припиненням Управителем (Укрнафта) експлуатації Сахалінського НГКР з 30 листопада 2023 року (наказ ПрАТ ВК "Укрнафтобуріння" номер 116-АГД від 30.11.2023), результатом якого є повне переривання функціонування активів та збій у постачанні природного газу з якого моменту припиняється дія договору управління заарештованими корпоративними правами "Укрнафтобуріння", якщо державою в особі Уряду було доручено АРМА забезпечити передачу активів на період до усунення ризику збою та/або переривання функціонування активів а ПАТ "Укрнафта" та Міністерству оборони вжити відповідно до законодавства дієвих заходів, спрямованих на запобігання перериванню функціонування активів та/або ризику збою у постачанні природного газу?", — поцікавився депутат.

Він зазначив, що це питання є вкрай важливим, особливо якщо врахувати пошук відповідальних осіб за завдані збитки та подальшу долю підприємства. До речі, за словами Кучеренка, "Укрнафтобуріння" ще пів року тому була надприбутковою компанією.

Нардеп упевнений, що головне сьогоднішнє завдання полягає в тому, щоб негайно відновити повноцінний видобуток газу, визначити відповідальних "за ці непрофесійні дії" та передати справу правоохоронцям.