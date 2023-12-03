Новорічні свята в Києві: жодних масових заходів, ялинку встановлять меценати, — КМВА

У Київській міській військовій адміністрації повідомляють, що комендантська година діятиме з 00:00 до 05:00.

На Різдво та Новий рік у Києві не буде жодних масових заходів, а ялинку встановлять за кошти меценатів, без витрачання бюджетних коштів. Також діятиме комендантська година: з 00:00 до 05:00. І тепер Різдво в Україні відзначається за новим церковним календарем. Про це повідомляють у телеграм-каналі Київської міської військової адміністрації.

"На Різдво та Новий рік у Києві не буде жодних масових заходів — ні ярмарків, ні святкувань. Таке рішення ухвалила Рада Оборони Києва", — йдеться в повідомленні начальник Київської міської військової адміністрації, генерал-полковник Сергій Попко.

Він згадав, що якщо і будуть якісь різдвяні та новорічні заходи, то вони проводитимуться в приміщенні, з дотриманням усіх правил безпеки. І проводитися вони будуть у приватному порядку, а не на бюджетні гроші.

Він зазначив, що сьогодні на Софійській площі заплановано початок монтажних робіт зі встановлення новорічної ялинки. Відкриття заплановано на 6 грудня — День святого Миколая. А прикрашатиме площу ялинка до 10 січня 2024 року.

"Ялинка буде встановлена винятково коштом меценатів — без витрат бюджетних коштів на облаштування новорічної красуні та на електроенергію", — ідеться в повідомленні.

Скромна ялинка в Києві минулого року Фото: 24 канал

Попко нагадав, що використання піротехніки заборонене законом, бо це завдає шкоди людям із ПТСР і в принципі недоречно в країні, яка веде війну з агресором.

Начальник Київської міської військової адміністрації нагадаємо, що останнім часом почастішали атаки на Київ.

Лише наприкінці листопада російські окупанти запустили ударний дрон по мирних жителях Запорізької області. 28 листопада ЗС РФ за допомогою дрона-камікадзе атакували вантажівку з гуманітарною допомогою в селищі Степногірськ. Були поранені мирні жителі, які саме отримували допомогу, загинула 77-річна жінка.