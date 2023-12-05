Головний військовий госпіталь Дніпра в 2014 році мало не потрапив під контроль Росії: цьому завадив Коломойський

Військовий госпіталь Дніпра має понад ніж 100-річну історію і багато працює над евакуацією та лікуванням поранених українських військових, — проте він міг би бути під опосередкованим контролем Росії, якби цьому вчасно не завадили. Про це йдеться в статті видання "Телеграф".

Зазначається, що у 2007-2008 роках приватне підприємство "Райвел" уклало договір з Міноборони України про інвестування та модернізацію шпиталю, — за умовами документу площа будівель та споруд мала зменшитися майже вдвічі (іншу половину шпиталю планувалося передати під комерційну забудову), а якщо б сума інвестицій була більше за $4 млн по курсу НБУ, Міноборони мало компенсувати витрати грошима та військовим майном.

Цей розмір інвестицій був швидко перевищений, зокрема завдяки постачанню техніки по завищеним цінам, після чого службові особи Департаменту охорони здоров'я Міноборони передали "Райвелу" будівлі та споруди військових містечок у м. Дніпропетровськ, Харків та Кременчук на загальну суму 41,4 млн гривень.

В подальшому "Райвел" затвердив своє право власності на майно за допомогою судових рішень та відчужив основну масу набутого майна ТОВ "Український готельний менеджмент", а те, в свою чергу, передало частину майна в іпотеку ПАТ "ВТБ Банк", а іншу частину – казахському БТА банку. При цьому засновником банку ВТБ Україна є російський ВТБ банк, більше 60% акцій якого контролює уряд РФ.

В разі переходу госпіталю у власність російського банку могли б бути катастрофічні наслідки для оборони України, через що тодішній голова Дніпропетровської ОДА Ігор Коломойський закликав депутатів Ради вжити невідкладних заходів щодо повернення військового шпиталю у державну власність.

За результатами співпраці органів державної влади різних рівнів та гілок почався багаторічний судовий процес, і в жовтні 2016 року було витребувано на користь держави будівлі та споруди військового шпиталю, а також повністю визнано недійсним весь інвестиційний договір між Міністерством оборони України та "Райвел". Це дозволило також відкрити шлях до повернення споруд військових містечок у Дніпропетровську, Харкові та Кременчуку, які відійшли "Райвелу" за цим договором.

Це можна вважати справжнім успіхом, адже неважко уявити собі сценарій, за якого б в найкритичніші моменти повномасштабного вторгнення головна військова медична установа регіону перебувала під опосередкованим контролем ворога.