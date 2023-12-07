Український будівельний Конгрес: про що говоритимуть учасники та хто запрошений - розповідає Ігор Парубський

Наступного тижня відбудеться Український Будівельний Конгрес, організатором якого є медіа група DMNTR | "Дім та Інтер'єр". На заході спеціалісти у галузях влади, будівництва та архітектури обговорюватимуть ідеї створення якісних умов для трансформації та модернізації України. Це стане місцем для обговоренням ідей, думок та різних концепцій для розуміння того.

Ігор Парубський — CEO медіа-групи DMNTR | "Дім та Інтер'єр" та керівник кількох проєктів, таких як Український Будівельний Конгрес, Архітектурно-Будівельний Бізнес Форум, а також організує щорічні архітектурні конкурси, включаючи Інтер'єр Року, Ukrainian Urban Awards та Real Estate Market awards | REM awards та інші проєкти.

Яка мета Українського Будівельного Конгресу?

Український Будівельний Конгрес це платформа для комунікації, конструктивного діалогу, висловлення та обговорення різноманітних думок між владою, девелоперами, архітекторами, будівельниками та громадським сектором. Учасникам Конгресу організатори надають можливість задати хвилюючі питання на даний момент. Це дає змогу отримати швидкий фідбек від потрібного спеціаліста. Після цього учасники дискусійних панелей спробують сформулювати низку оголошених тез під час дискусій та батлів, щоб свормулювати ідеї та роздуми на які можливо акцентувати свою увагу для Відбудови України. Це може стати відправною точкою для розуміння того, на чому нам важливо сконцентруватися та як рухатися далі.

Які ще подібні заходи ви проводили раніше і які питання вони допомогли вирішити?

У жовтні цього року медіа група DMNTR | "Дім та Інтер'єр" спільно з КБУ провели один з Бізнес Форумів на тему "Відбудова України. Трансформація та модернізація".

Головною метою форуму стало створення ефективної платформи для взаємодії між бізнесом, архітекторами та політиками, сприяючи розбудові нашої улюбленої, але потребуючої допомоги країни.

Протягом двох днів Форуму зібрали більше 5000 учасників, серед яких понад 1100 архітекторів, урбаністів, міських планувальників та дизайнерів. Спікери, модератори та слухачі активно обговорювали та генерували ідеї для подолання внутрішніх економічних викликів, сприяючи укріпленню нашої країни зсередини.

Загалом на суму 1 750 000 грн було придбано обладнання для полегшення реабілітації воїнів-інвалідів та підтримки героїв на передовій.

Під час форуму була піднята низка питань, таких як:

Інклюзивність держави;

Happy Cities. Як додати щастя українським містам;

Конкуренція міст за людей;

Як повернути українців до дому.

Хто є ключовим спікером на цьому заході?

Зі своїм привітальним словом на заході виступить Михайло Подоляк — радник керівника Офісу Президента.

В обговоренні тем та висловлюванні думок щодо Формули відбудови України візьмуть участь Тетяна Ломакіна, Уповноважена Президента України з безбар'єрності, Дарина Марчак — перша заступниця Міністра соціальної політики України, Михайло Винницький — заступник Міністра освіти і науки, Ростислав Карандєєв — Т.в.о. Міністра культури та інформаційної політики, Ігор Гуда — засновник "Креатор-Буд", Ігор Мазепа — Генеральний директор інвестиційної компанії "Concorde Capital", Володимир Поперешнюк — співзасновник "Нова Пошта", Артур Міхно — CEO work.ua, Анатолій Амелін — Директор економічних програм Українського інституту майбутнього, Андрій Длігач — д.е.н. Голова Advanter Group, Віталій Мельник — Віцепрезидент UDP, Влад Голдаковський — засновник Goldakovskiy Group Architects, Кащенко Олександр — Декан архітектурного факультету КНУБА, Анатолій Давидов — декан архітектурного факультету НАОМА, Борис Голденштейн — засновник та СЕО ZEZMAN HOLDING, Андрій Вавриш — засновник SAGA Development, Марк Кестельбойм — CEO Well – Being contech, Budova, Сергій Самусєв — девелоперська компанія ZV Development, Марк Марченко — СЕО SENSAR Development та інші.

На конгресі також буде представлена аналітика ринку нерухомості України від експертки компанії ЛУН Ольги Охріменко.

Чи запрошуєте ви представників влади на конгрес?

Над плануванням та реалізацією відбудови України вже зараз працюють як іноземні партнери, так і українська влада, девелопери, будівельники та архітектори. Представники влади є однією з ланок погодження та впровадження на законодавчому рівні ідей та напрямків, спрямованих на Відбудову України.

Без комунікації всіх галузей неможлива сама Відбудова. Тому ми долучаємо владу до комунікації, яка у висновку має надати відповіді на поставлені питання перед спікерами.

Хто може взяти участь у конгресі і яким чином можна потрапити на нього?

Цільовою аудиторією Українського Будівельного Конгресу є представники влади, великі, середні та малі бізнеси, інвестори, представники банків, забудовники, архітектори та урбаністи, дизайнери, ЗМІ.

Долучитися до Конгресу можна безкоштовно після попередньої реєстрації на сайті

— www.ubc-ua.info.

Для представників ЗМІ є можливість акредитуватися на захід за посиланням.

Що включає програма конгресу?

14 грудня у КВЦ "Парковий" ми плануємо залучити понад 4000 гостей, до 70 спікерів, які будуть представлені у 10 дискусійних панелях та 4 дискусійних батлах протягом одного дня.

Організаторами був вже оголошений перелік тем, які будуть обговорені в рамках івенту, а результати та висновки з цих обговорень стануть основою Формули відбудови України.

Серед них:

"Освіта в архітектурі. Руйнація чи нерозуміння потреб відбудови?";

"Екосистема українських стартапів та підтримка ранніх інвестицій";

"Перспективні напрямки інвестицій у майбутню відбудову України";

"Місто без меж: власні приклади та дії в напрямку безбар'єрності";

"Гроші на житло. Джерела надходжень 2024: інвестиції, продажі, іпотека".

Серед панельних дискусій обговорюватимуться такі теми: "Де будувати під час війни", "Як будувати під час війни. Інновації в будівництві", "Що будувати під час війни".

Після кожної з цих дискусійних панелей та батлів гості Конгресу матимуть можливість задати запитання нашим спікерам, а після завершення основної програми заходу всі зможуть приєднатися до професійного нетворкінгу.

Які плани у вас після проведення Конгресу?

Вже 15 березня 2024 року пройде Другий Конгрес, на якому ми будемо продовжувати розвивати основну тему з Відбудови України та проводити рефлексію з наявними тезисами з попередніх заходів, формулюючи нові методи та рішення для вирішення поставлених питань під час тривалих дискусій на заході.

Також з 23 по 24 травня плануємо провести Третій Архітектурно-Будівельний Бізнес Форум, тема якого — Відбудова України. Трансформація та Модернізація.