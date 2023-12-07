Ми плануємо довгострокову присутність у польському бізнес-просторі, — Сергій Касьянов

Польський та український бізнес вже досить сильно переплетені. Долаючи спільні виклики, країни повинні шукати шляхи, щоб разом заробляти, а не втрачати. Про це, підбиваючи підсумки аграрного року, в інтерв'ю LIGA.net розповів голова Ради директорів KSG Agro Сергій Касьянов.

У KSG Agro цей рік вважають вдалим — компанія отримала чистий прибуток у 14 разів більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли розпочалося повномасштабне вторгнення.

Сергій Касьянов повідомив, що агрохолдинг адаптував бізнес-стратегію до воєнного стану. Жодних збоїв у виробничих циклах немає. Компанія зберегла професійне ядро трудового колективу, відновила логістику, ланцюги постачання та збуту, забезпечили енергонезалежність та водопостачання виробництв. Зараз агрохолдинг впроваджує інноваційну, "мережецентричну" модель кооперації з фермерських колективів у дорощуванні поросят.

Нещодавно рейтингове агентство "Експерт-Рейтинг" на основі аналізу консолідованої звітності оновило кредитний рейтинг агрохолдингу за національною шкалою на рівні uaA+ або ВВ за міжнародною шкалою. Пріоритетом для холдингу є вибудова довгострокових відносин між кредиторами та інвесторами. Як вітчизняними, так і закордонними.

У листопаді KSG Agro завершила приватне розміщення облігацій двох компаній, що входять до агрохолдингу, на суму $2,92 млн та 110 млн грн. Андеррайтером став постійний фінансовий партнер компанії — ТАСкомбанк, який також цього року значно покращив кредитні умови для KSG Agro. Касьянов зазначив, що репутація значить для компанії не менш ніж фінансові показники. Тому навіть не зважаючи на ризики війни, які, впливають на стан акцій, агрохолдинг планує і надалі співпрацювати зі своїми польськими акціонерами та Варшавською біржею.

"Крім наших акцій у її лістингу на сьогодні знаходяться акції лише 5 українських агрофірм, розповідає Касьянов, — На жаль, скандал, який вибухнув цього року між польськими міноритаріями та Kernel, закінчився розлученням Варшавської біржі та цієї української компанії. Звісно, ця історія не додала плюсів до репутації українського бізнесу. Однак можу відповідально заявити, що KSG Agro брати приклад з Kernel не збирається. Ми поважаємо правила, дотримуємось домовленостей, навіть не дивлячись на такі форс-мажорні обставини як російське вторгнення. Військовий конфлікт рано чи пізно закінчиться, тому вже зараз ми плануємо нашу довгострокову присутність у польському бізнес-просторі. Хочу висловити подяку тим інвесторам, які на сьогодні працюють з нашими акціями. Впевнений, що в майбутньому, коли ситуація зміниться на краще, ми продовжимо працювати та заробляти разом.

Ми дуже цінуємо підтримку та допомогу наших польських друзів. Зокрема, великі перспективи для польсько-української економічної співпраці відкриває зміна, яку нещодавно було внесено до польського закону про страхування експорту, гарантованого Державним казначейством. Страхування не лише комерційних, а й військових ризиків — це великий крок у справі відновлення України. Що стосується блокади прикордонних переходів та ввезення українського зерна, проти якого вступають польські фермери, я вважаю, що ця проблема ситуативна. Буде добре, якщо вона завершиться розумним, взаємовигідним компромісом. Економіки наших країн вже досить тісно переплетені. Звичайно, польський бізнес має право вимагати, щоб його інтереси поважали та враховували. Тим більше, що це часто й українські інтереси теж. Наприклад, наша КSG Polska – це польська компанія. А KSG Agro, акції якої розміщені на Варшавській біржі, вона яка, українська чи польська? Війна змінила багато чого у нашому житті, зокрема й стан ринків. Сьогодні нам потрібно "перевинайти" їх наново. Нам потрібен конструктивний діалог і нові правила, завдяки яким обидві країни будуть заробляти на транзитному потенціалі, а не втрачати", — наголошує голова KSG Agro.