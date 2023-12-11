Відбудова бізнесу AB InBev Efes Україна у контексті логістики: найцікавіше від представниці компанії Катерини Кузьміної

У листопаді відбулася наймасштабніша логістична виставка в Україні, присвячена Всеукраїнському Дню Логіста. Захід об'єднав експертів логістичної галузі, серед яких були і представники AB InBev Efes Україна.

23-24 листопада в Києві відбулася наймасштабніша логістична виставка в Україні, присвячена Всеукраїнському Дню Логіста. Захід об'єднав експертів логістичної галузі, серед яких представники міжнародних і регіональних компаній, 3PL оператори, транспортно-експедиторські компанії, митні брокери, постачальників IT-рішень й обладнання для логістики тощо.

Понад 1000 учасників з різних галузей, які щодня працюють над вирішенням найважливіших завдань та оптимізації ланцюга постачання, зібралися для обміну досвідом та пошуку найкращих рішень.

Одним зі спікерів конференції виступила Катерина Кузьміна, очільниця напрямку закупівель та сталого розвитку AB InBev Efes Україна. У своїй доповіді вона розповіла про розбудову комунікації та співпраці компанії з логістичними партнерами та висвітлила, якими принципами керується AB InBev Efes Україна під час такого партнерства.

На початку свого виступу Катерина Кузьміна поділилась з учасниками заходу цілями та викликами, які на її думку стоять перед пивоварним бізнесом сьогодні. Йдеться про сталий розвиток компанії, побудову довгострокових партнерський відносин, пошук нових шляхів та рішень для оптимізації витрат бізнесу.

Розповівши про складові успішних закупівель, вона додала свої інсайти, як бізнесу досягти прибутку.

Також, у доповіді Катерина Кузьміна згадала, як відбудовувався бізнес AB InBev Efes Україна у контексті логістики. В лютому та березні 2022 та з наступною деокупацією домашніх регіонів компанії саме перед логістикою постали стратегічні завдання, спрямовані на відновлення бізнесу через ввезення імпортних товарів.

"Спочатку це були міжнародні перевезення, а вже потім до них долучилися локальне виробництво і локальні перевезення. Коли восени 2022 року знову запрацювала Чернігівська броварня, кількість перевезень значно збільшилася, адже наші партнери-перевізники вірили в нас і допомогли нам у відбудові дистрибуції", — згадала вона.

Відтак, на її думку, першою чергою успішна співпраця у логістичному бізнесі розбудовується на людських відносинах. Саме тому під час вибору постачальника логістичних послуг компанія спирається на певні якості та критерії, якими має бути наділений той партнер, що зватиметься постачальник-партнер AB InBev Efes Україна.

"У закупівлях ми керуємося наступними принципами: прозорість, відкритість, дбайливе ставлення до нових та перевірених постачальників, конфіденційність. Ми турбуємося не тільки про те, як обрати постачальників, а й те, як вони ставляться до нас. Для нас важливо мати надійних партнерів і бути для них надійними партнерами", – наголосила вона.

У складних реаліях сьогодення саме взаємодовіра, взаємодопомога та впевненість у надійності AB InBev Efes Україна як представника сталого бізнесу стала гарантом співпраці з компаніями у сфері логістики. Завдяки довготривалому партнерству у форматі партнер-постачальник компанія змогла успішно подолати виклики, які зустріла на шляху до відновлення роботи броварень та бізнесу.

Крім того, важливою політикою для AB InBev Efes Україна є забезпечення високої якості послуг і безпеки водіїв компаній, які надають логістичні послуги. Вантаж перевозять і зберігають саме люди, тому надзвичайно важливим для компанії є забезпечення безпечних умов їхньої роботи. Наша компанія докладає зусиль, щоб кожен водій мав належні умови праці, завжди мав необхідний індивідуальний захист, як от захисне взуття та сигнальні жилетки.

В наші дні робота логістичних компаній є дуже важливою для всієї країни. Саме перевізники були першими, хто забезпечував продукцією деокуповані території. У лютому 2022 року європейські компанії взагалі перестали працювати в Україні, не було авіаперевезень, а рух по морю майже зупинився. Залишилися тільки наші люди та автотранспорт.

На автотранспортній логістиці у своїй більшості тримається і гуманітарна допомога. Яскравим прикладом є ініціатива компанії "Вода для життя", у рамках якої 5 мільйонів банок чистої питної води було ввезено в Україну. Це дозволило частково забезпечити потреби українських громад, які залишились без доступу до питної води на Донеччині, у Дніпрі, Запоріжжі, Києві, Миколаєві, Чернігові, Харкові та Херсоні. Також вода спрямовувалася на підтримку роботи лікарень у Києві та Миколаєві, закладів освіти Чернігівщини, пунктів незламності та пунктів, що приймають ВПО у містах Запоріжжя, Покровськ, Чернігів, Хмельницький та інші.

"Вода надавалася для евакуаційних потягів, направлялася в лікарні, ми були одними з перших, хто забезпечив чистою питною водою жителів Херсонщини після підриву Каховської ГЕС у червні 2023 року. Тож дійсно, в умовах сьогодення важко переоцінити роль логістики для бізнесу, споживачів і громад", – наголосила вона.