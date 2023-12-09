"Під питанням": голова комітету ВР зі свободи слова висловився щодо ефективності телемарафону

За словами Ярослава Юрчишина, якщо більша частина громадян України отримує інформацію з телеграм-каналів, то "щось із марафоном — не так".

Голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова, народний депутат Ярослав Юрчишин вважає, що ефективність національного телемарафону "Єдині новини UAразом" на сьогодні — під питанням. Про це він заявив 9 грудня у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"Моя позиція щодо марафону: його ефективність — під питанням. Якщо його ефективність під питанням, а це інвестиція державних коштів, то потрібно працювати з цією ефективністю в тому чи іншому напрямі", — сказав Юрчишин.

Однак політик зазначив, що логіка створення офіційного єдиного каналу комунікацій у країні, що воює, має сенс.

"Я уявляю собі дискусію своїх колег у якомусь ефірі на тему, умовно кажучи, "відставки" Залужного (командувач ЗСУ Валерій Залужний — ред.). З безліччю інсайдерської інформації, яка пізніше спростовується. Тобто, певна спрямованість інформаційної політики має бути, але не цензура. Ось вона на початку війни виглядала цілком логічною", — заявив голова комітету.

За його словами, якщо більша частина суспільства отримує інформацію з анонімних телеграм-каналів, то "щось із марафоном — не так".

"Відповідно, потрібно вирішувати питання або більшого балансу, або більш проактивної позиції (а насправді — можливості оперативно інформувати), або дійти до розуміння, що, на жаль, цей філігранний метод не виконує зараз своєї функції і шукати якийсь інший формат", — наголосив Ярослав Юрчишин.

Що відомо про Ярослава Юрчишина

Юрчишин Ярослав Романович — український громадський і політичний діяч, експерт у галузі адвокації та боротьби з корупцією. Народний депутат України, заступник голови партії "Голос".

9 грудня Верховна Рада призначила Юрчишина головою комітету з питань свободи слова, відкликавши його з посади першого заступника голови Комітету з питань антикорупційної політики.

Нагадаємо, 21 листопада Верховна Рада призначила нового голову Фонду держмайна. Новий голова ФДМ Віталій Коваль заявив, що слід зайняти "відповідальнішу позицію в системі державного управління".