Чи готовий ритейл до блекаутів: як у мережі VARUS готуються до можливих відключень світла

Існують застереження, що зима 2024 року буде складнішою за минулу. Обстріли росією об’єктів енергосистеми України продовжуються, тому блекаути можливі. Минулого року масовані атаки енергетичної інфраструктури змусили українські компанії дуже швидко адаптуватись до обставин — працювати між відключеннями світла, закуповувати генератори, відкривати пункти незламності. Варто сказати, що до цієї зими енергетики та український бізнес готувалися завчасно. А як щодо ритейлу? Чи готові до можливих відключень світла та як організовують робочі місця для працівників — розповідають у мережі супермаркетів VARUS.

Як забезпечити безперебійну роботу магазинів

Коли в минулому році почались обстріли критичної інфраструктури і виникли перебої з електроенергією, головним викликом ритейлерів стало забезпечити роботу торговельних точок. Поступово мережі закупили генератори і зарядні станції, впровадили нові протоколи роботи та навчились заощаджувати електроенергію.

У VARUS почали працювати над енергоефективністю до того, "як це стало мейнстримом" — з 2020 року. Тому необхідність скоротити використання електроенергії не стала для мережі викликом. Проте до тривалих відключень світла дійсно довелось адаптуватись.

Наразі більшість магазинів VARUS забезпечені стаціонарними генераторами, частина — мобільними, які можна за потреби переміщувати між об'єктами. Також мережа має вже відпрацьовані плани дій стосовно поводження з продуктами, які вимагають суворого температурного режиму.

Закупівля і встановлення генераторів для кожної компанії, а особливо, коли мова йде не про один чи два, є дуже затратний заходом. Проте команда VARUS готова до будь-яких сценаріїв. Всі співробітники точно знають, що будуть робити у випадку, якщо вимкнуть світло, до цієї зими готувались заздалегідь.

Власні пункти незламності

Торік кожен із нас бодай раз відвідав пункт незламності, а хтось взагалі щоденно там працював. У випадку представників ритейла на пункти незламності перетворились кафе та місця відпочинку в супермаркетах. Під час блекаутів тисячі українців користувались ними як альтернативою коворкінгам, приходили заряджати гаджети або навіть проводити бізнес-зустрічі.

Один із прикладів таких затишних закладів всередині супермаркетів — VARUS CAFE. Для зручності відвідувачів тут є USB-зарядки, а поруч зі столиками розташовані автомати з кавою та фреш-напоями, де легко обрати улюблений напій без черг та очікування. А ще у VARUS CAFE завжди можна смачно поїсти, адже через відсутність світла може не бути змоги приготувати щось удома. В асортименті VARUS CAFE є салати, піца, WOK-меню, десерти та прості домашні страви.

Енергонезалежні робочі місця

Якщо під час пандемії коронавірусу, бізнес змушений був перелаштуватись на роботу вдома та перевести працівників в онлайн-формат, то блекаути повернули популярність роботи в офісах. За період атак на енергетичну інфраструктуру українські компанії змогли забезпечити свої офісні приміщення всім необхідним — генераторами, безперебійним зв'язком та доступом до інтернету.

Погодьтесь, що далеко не кожен українець може дозволити собі придбати старлінк чи забезпечити незалежне опалення. Тому дійсно багато хто почав щоденно ходити до офісних приміщень, так як там було все для комфортних умов роботи.

У VARUS працівники мають можливість обирати: продовжувати працювати віддалено або приїздити в офіс, який повністю готовий до блекаутів, забезпечений генераторами, інтернетом та опаленням.

Психологічна підтримка

Працюючи в таких безпрецедентних умовах, у яких всі ми опинились зараз, важливо потурбуватись не тільки про матеріальне забезпечення. Так, у VARUS за останній рік почали ще більше приділяти уваги внутрішнім комунікаціям та роботі з людьми.

Проводиться щоденна робота з командами та керівниками щодо підтримання продуктивності праці. Для керівників організовуються індивідуальні коуч-сесії зі спеціалістом, проводяться тренінги на теми управління командою під час війни.

Крім того, у VARUS створили програми круглих столів, де працівники можуть поділитись своїми потребами, болями, побажаннями, а у відповідь їх обов’язково вислухають та нададуть допомогу. Також реалізували проєкт "Психологічна підтримка", у рамках якого фахівці допомагають співробітникам та їхнім близьким.

Минулий осінньо-зимовий сезон був дійсно складним, проте українському ритейлу вдалось адаптуватись та стати ще сильнішими. Гнучкість та адаптивність — ті якості, які дозволили компаніям продовжувати роботу за найтяжчих умов. І тепер ми впевнені, що нас — не зламати!